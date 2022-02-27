ЕС может закрыть порты для российских кораблей

Чиновник Евросоюза сообщил, что 3/4 стран-членов сейчас закрыли свое воздушное пространство для РФ

Воздушное пространство для РФ уже закрыто / Фото: Коллаж: Сегодня

Большинство стран Европейского союза закрыли воздушное пространство для российских самолетов и рассматривают закрытие морских портов.

Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

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"Чиновник ЕС сообщил, что 3/4 стран-членов ЕС сейчас закрыли свое воздушное пространство для России. И он подтверждает, что также рассматривается вопрос о закрытии портов ЕС для кораблей из России", – написал он в Twitter.

Украина закрыла воздушное пространство

С четверга, 24 февраля, воздушное пространство Украины закрыто. Это связано с ситуацией вокруг нашей страны. Об этом пишет Flightradar24 в Twitter.

"Полеты гражданских самолетов теперь ограничены внутри Украины", — говорится в сообщении.

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