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ЕС разрешил въезд туристам из Украины

14 июля 2021 12:28

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

На официальных ресурсах эта информация будет обновлена уже завтра – соответствующее предложение озвучило руководство блока

Ограничение на поездки снимается для украинцев. Фото: коллаж "Сегодня"

Ограничение на поездки снимается для украинцев. Фото: коллаж "Сегодня"

Послы стран Европейского союза одобрили обновленный список стран, для которых отменяются связанные с пандемией коронавируса ограничения на поездки. В этот список также попала Украина.

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Об этом сообщает брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.

"Послы ЕС сегодня решили добавить Украину в рекомендуемый список третьих стран, для которых следует снять ограничения на въезд в ЕС. Список должен быть официально обновлен завтра", – отметил журналист.

Рикард Йозвяк написал в соцсети. Фото: скрин

Рикард Йозвяк написал в соцсети. Фото: скрин

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СМИ писали о том, что ЕС, после закрытия границ из-за пандемии COVID-19, планировал с 1 июля разрешить въезд на свою территорию иностранцам. При этом ограничения остаются в силе для граждан Украины.

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Слева на снимке - Леонид Горбань. Фото: коллаж "Сегодня"

Так, сейчас без результатов тестов и подтверждений вакцинации туристов из Украины пускают Албания, Болгария, Египет, Сербия, США и Черногория.

Напомним, 11 июня Евросоюз принял решение ослабить ограничения на поездки для вакцинированных от COVID-19. Люди, которые в течение 14 дней прошли полную вакцинацию от коронавируса, могут свободно путешествовать из одной страны ЕС в другую.

Также мы сообщали, что вакцина от коронавируса CoronaVac компании Sinovac Biotech, которой сейчас прививают в Украине, пока не одобрена в Европейском Союзе, но признана ВОЗ, поэтому решение о въезде украинцев, вакцинированных этим препаратом, каждое европейское государство принимает самостоятельно.

Ранее мы писали, что Беларусь закрыла границу с Украиной. Соответствующий приказ отдал самопровозглашенный президент Александр Лукашенко.

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