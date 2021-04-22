Еще больше топовых фильмов и передач. Volia TV снова расширяет свою библиотеку!

Одна из крупнейших телекоммуникационных компаний Украины Volia объявила об очередном расширении своей онлайн-библиотеки Volia TV до 14 000 фильмов, сериалов и телепередач. На этот раз библиотека пополнится контентом по партнерскому соглашению с международной медиакомпанией Viasat World.

Новый контент доступен абонентам Volia с 20 апреля. На первом этапе в библиотеку добавят более 200 фильмов и телепередач от ведущих студий. Однако это только начало. В дальнейшем количество контента на платформе будет увеличиваться как минимум на 20 единиц в неделю. Всего до конца года добавят не менее 1000 единиц контента. И это вдобавок к уже доступным 13000 фильмов и телешоу от лучших мировых и отечественных киностудий.

Так, зрители уже могут понаблюдать за красотами космоса и актерской игрой Бреда Питта в фильме "К звездам", разгадать тайны древних цивилизаций с Ларой Крофт в Tomb Raider и насладиться прекрасной музыкой в мюзикле "Кошки". Также в библиотеку добавили полюбившиеся зрителям кинокартины, среди них "Человек паук – 2", "Эйс Вентура", "Кто в доме папа" и многие другие.

Новый контент порадует и любителей научно-популярных передач. Среди новинок можно найти такие суперпопулярные ТВ-шоу как "Тайны египетских пирамид", где вы отправитесь в долину Нила и погрузитесь в мир древнеегипетской мифологии и культуры. А вместе с шоу "Военные машины" вы сможете исследовать самые важные вехи человеческой истории через призму технического прогресса и военных изобретений.

"Мы стараемся всегда давать самое лучшее нашим клиентам. И расширение библиотеки Volia TV – одна из приоритетных задач для нас. Сейчас мы предоставляем нашим абонентам доступ к одной из крупнейших библиотек легального онлайн-контента в Украине. Мы рады, что контент от фильмовых и документальных каналов Viasat World будет доступен в нашей медиатеке для просмотра онлайн практически на любом smart-устройстве в любое время и в любой точке Украины", – прокомментировала маркетинг-директор Volia Сандра Крауиня.

Карин Хейджинк, вице-президент по контенту, маркетингу и продуктам Viasat World, комментирует: "После запуска нашего полного портфеля каналов с Volia в январе этого года мы очень рады расширить наше предложение, сделав наш премиальный контент доступным через библиотеку Volia TV. Мы постоянно приобретаем лучшие новые фильмы, сериалы и документальные программы, чтобы пополнить нашу впечатляющую программную библиотеку, которой теперь могут пользоваться подписчики Volia, когда, где и как им нравится".

Компания Volia обещает и дальше расширять свою видеобиблиотеку хитовыми новинками и интересным контентом. Так что следите за новостями и смотрите позитивно!

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама