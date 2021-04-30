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Еще две области могут выйти из красной зоны карантина – Ляшко

30 апреля, 09:49

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Ситуация с коронавирусом в Украине улучшается, каждый день фиксируют все больше выздоровевших, а прирост новых случаев уменьшается

Киевская и Николаевская области вскоре выйдут из красной зоны карантина. Минздрав готовит соответствующее представление в госкомиссию. Данные регионы перейдут в желтую зону.

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Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко во время брифинга.

"В Украине ситуация с COVID-19 стабилизировалась. Сегодня Минздрав готовит представление в Госкомиссию по ТЭБ и ЧС о выходе из красного уровня эпидопасности Киевской и Николаевской областей, которые могут быть переведены в желтый уровень эпидопасности. Таким образом, с 1 мая в Украине будет семь областей, где установлен красный уровень эпидопасности", – сказал он.

Ляшко добавил, что в то же время ни в одной области уровень загруженности коек с кислородом не превышает установленного правительством показателя (65%).

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Все вышло, как и прогнозировал сайт "Сегодня": заболеваемость в Украине пошла на спад, выздоровевших стало больше, чем заболевших. По нашим прогнозам, до майских праздников из красной зоны выйдут еще несколько регионов.

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Также напомним, карантин в Украине на пасхальные и майские праздники усиливать не будут. Планируют только усилить контроль за соблюдением обычных карантинных правил.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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