Еще две страны упростили въезд для украинских туристов: новые правила

Португалия и Австралия упрощают въезд и открывают границы для украинских туристов. Теперь путешествовать будет легче.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе.
Какие страны изменили правила въезда?
С 7 февраля Португалия упрощает въезд в страну. Отныне не нужно предъявлять отрицательный результат тестирования для владельцев европейских COVID-сертификатов.
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Также с 21 февраля Австралия открывает границы для лиц, совершивших полный курс вакцинации и имеющих соответствующие подтверждающие документы. Отметим, что Австралия закрыла свою границу еще в марте 2020 года.
Украинцам обновили правила въезда в Норвегию
В Норвегии отменили карантин после въезда всем украинцам, которые прошли полный курс вакцинации против коронавируса. Страна обновила правила для туристов и теперь это обязательное условие. В ином случае прибывших ждет карантин.
Отныне в Норвегию без карантина смогут въехать лица, прошедшие полный курс вакцинации такими прививками:
- AstraZeneca (Covishield);
- Comirnaty (BioNTech/Pfizer);
- Moderna;
- CoronaVac (Sinovac);
- Janssen (Johnson&Johnson).
Норвегия признает цифровые COVID-сертификаты в приложении "Дія"и бумажный сертификат с портала "Дія" с действующим QR-кодом. При этом бумажный сертификат, выданный семейным врачом, не признается.
До пересечения границы необходимо зарегистрироваться в цифровом реестре путешествий, а после въезда сделать тест на COVID-19.