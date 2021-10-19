Еще одна область балансирует на грани красной зоны: подробности

В области превышены показатели уровня госпитализации больных коронавирусом и загруженности коек с кислородом

Харьков в ближайшее время может перейти в красную зону. / Фото: Коллаж: Сегодня

Харьковская область балансирует на грани красной зоны. Карантин там обязательно усилят, но большинство жителей региона к тому времени должны быть вакцинированы.

Об этом заявил заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации Михаил Черняк, пишет "Суспільне".

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Он отметил, что для привитых людей будет минимум ограничений.

"Мы балансируем на грани "красной" зоны, понимаем, что смягчения будут только для тех людей, которые в полной мере прошли кампанию вакцинации, которые имеют или будут иметь в день, когда Харьковщина может стать "красной", сертификат о вакцинации", – сказал Черняк.

Ситуация на Харьковщине

В области уже превышены:

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уровень госпитализаций (в данный момент показатель 99,9 на 100 тысяч населения при норме менее 60)

загруженность коек с кислородом (68,9% при норме до 65%).

По словам Черняка, в 23 больницах региона для больных COVID существуют в целом 4899 коек. Утром 19 октября 3600 из них заняты. С 2830 коек с потоковым кислородом заняты 1982.

"Если возникают определенные вопросы по госпитализации по городу Харькову, понятно почему, вопросы обычно возникают вокруг того, есть ли кислород, так как ход болезни, требует состояние пациентов. Но в случае необходимости везем и в Купянск, мы используем всю госпитальную базу" – сказал Черняк.

Еще две области близки к локдауну

Ивано-Франковская область приближается к "красной карантинной зоне". На сегодняшний день в регионе растет уровень заболеваемости COVID-19 и количество госпитализаций.

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Кроме того, Львовская область может перейти в "красную" зону 20 октября. Второй день подряд в области завышенный показатель госпитализации COVID-больных.