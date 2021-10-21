Еще одна область Украины "уверенно шагает" в красную зону карантина

Уже в ближайший понедельник Черкасскую область могут зачислить в красную зону

В Черкасской области готовятся к ужесточению карантина. / Фото: Коллаж: Сегодня

Черкасская область оказалась на пороге красной зоны карантина из-за коронавируса. COVID-ограничения там могут усилить уже с понедельника, 25 октября.

Об этом сообщил председатель ОГА Александр Скичко в Facebook.

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За последние две недели в Черкасской области 143 человека умерли от коронавируса. Всего заболели 6 тысяч человек.

"С такими темпами мы уверенно шагаем к красной зоне. Скорее всего, она может быть уже в этот понедельник " – сказал Скичко.

Важность вакцинации

Глава ОГА напомнил о том, что вакцинированные люди в красной зоне не смогут посещать рестораны, кафе и торговые центры.

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"Для того, чтобы "снег зимой не был неожиданностью", прошу вас использовать время, пока нет очередей в центрах массовой вакцинации для того, чтобы сделать прививку", – добавил Скичко.

По его словам, в области достаточное количество пунктов прививок и мобильных бригад.

На территории красной зоны запрещается:

работа заведений общественного питания, кроме адресной доставки и заказов навынос;

работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и т. д.;

работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ;

работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;

проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей;

работа учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки.

Статистика коронавируса на сегодня

В Украине за минувшие сутки, 20 октября, зафиксировали 22415 новых случаев коронавирусной болезни. Это на три тысячи больше, чем сутки назад.

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В общем инфекцию подтвердили в 2701600 человек. За минувшие сутки от COVID-19 умерло 546 жителей Украины (всего – 62 389). Вылечить удалось 2352835 инфицированных (8036 – за последние сутки).

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