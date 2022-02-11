Украина
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 💊 Допинговый скандал с РФ 📲 Смартфоны для пенсионеров ‼ СНБО в Харькове
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Еще одна страна упростила въезд для украинских туристов – новые правила

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
11 февраля, 13:44
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Путешественники обязательно перед поездкой должны заполнить Passenger Locator Form
Для украинцев упростили правила въезда в одну страну. Фото: коллаж "Сегодня"
Для украинцев упростили правила въезда в одну страну. Фото: коллаж "Сегодня"

Украинским туристам теперь станет проще ездить в Великобританию. Зарубежная страна упростила правила въезда для путешественников.

Об этом сообщает "Коронавирус инфо".

Реклама

Что изменилось?

С 11 февраля путешественникам, получившим полный курс вакцинации, не нужно сдавать тест на коронавирус.

Туристы должны заполнить Passenger Locator Form, подтвердив свой статус вакцинации и истории путешествий, указав свои контактные данные.

Еще две страны упростили въезд для украинских туристов

Португалия и Австралия упрощают въезд и открывают границы для украинских туристов. Теперь путешествовать будет легче.

Реклама

С 7 февраля Португалия упрощает въезд в страну. Отныне не нужно предъявлять отрицательный результат тестирования для владельцев европейских COVID-сертификатов.

Также с 21 февраля Австралия открывает границы для лиц, совершивших полный курс вакцинации и имеющих соответствующие подтверждающие документы. Отметим, что Австралия закрыла свою границу еще в марте 2020 года.

Ранее мы писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Избранное
Наши авторы
Игорь Серов Улетел из Украины? Где сейчас находится бизнесмен Ярославский Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак С Андреевского спуска уберут продавцов сувениров: мы выяснили, куда их переместят Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная ДТП с кортежем Ярославского: копы выяснили, кто погиб в аварии Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Бустерная доза вакцины от COVID-19
Новости экономики
Ньюсмейкер
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Видео-контент
Новости политики
Скандал с зарплатами полицейских
Новости спорта
Ньюсмейкер
Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Что думают украинцы?
Новинки технологий
Война на Донбассе
Лучшие рецепты
Все новости
Последние новости
Показать еще
Коронавирус за неделю

249 295

заболело за неделю в Украине

+7%

ТОП-вакансии
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще высокий спрос?
Реальная мистика 🎃

Мертвое озеро и село-призрак. Что скрывают самые мистические места Карпат?

Узнать все тайны
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.88

Российский рубль (₽)

0.3749

Евро (€)

31.88

Doodle Сегодня
11 февраля. Томас Эдисон. Ровно 175 лет назад в этот самый день 1847 года появился на свет (фраза, наделенная сразу многими смыслами!) один из величайших изобретателей в истории человечества…
История дня - за минуту
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Опрос
Какой будет погода в феврале
Прогноз на целый месяц
Узнать
Рекорды Википедии
Топ известных украинцев
Тарас Шевченко
772 515 просмотров
Тарас Шевченко
Леся Украинка
571 087 просмотров
Леся Украинка
372 660 просмотров
267 095 просмотров
262 961 просмотров
1 /2
Больше рекордов

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять