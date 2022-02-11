Еще одна страна упростила въезд для украинских туристов – новые правила

Украинским туристам теперь станет проще ездить в Великобританию. Зарубежная страна упростила правила въезда для путешественников.
Об этом сообщает "Коронавирус инфо".
Что изменилось?
С 11 февраля путешественникам, получившим полный курс вакцинации, не нужно сдавать тест на коронавирус.
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Туристы должны заполнить Passenger Locator Form, подтвердив свой статус вакцинации и истории путешествий, указав свои контактные данные.
Еще две страны упростили въезд для украинских туристов
Португалия и Австралия упрощают въезд и открывают границы для украинских туристов. Теперь путешествовать будет легче.
С 7 февраля Португалия упрощает въезд в страну. Отныне не нужно предъявлять отрицательный результат тестирования для владельцев европейских COVID-сертификатов.
Также с 21 февраля Австралия открывает границы для лиц, совершивших полный курс вакцинации и имеющих соответствующие подтверждающие документы. Отметим, что Австралия закрыла свою границу еще в марте 2020 года.