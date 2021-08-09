Еще одна страна подтвердила участие в саммите Крымской платформы

Количество участников саммита Крымской платформы выросло до 34. Какая страна заявила об участии в саммите – не уточняется

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба / Фото: МИД Украины

Еще одна страна Европейского союза подтвердила свое участие в Крымской платформе. Всего в саммите по меньшей мере примут участие 34 страны.

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Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Еще одна европейская страна только что подтвердила свое участие в саммите Крымской платформы 23 августа. Общее число участников возросло до 34. Платформа продолжает получать поддержку, и мы продолжаем работать над привлечением новых партнеров", – написал министр.

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Что такое Крымская платформа?

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Летом 2020-го президент Украины Владимир Зеленский начал искать формат переговорной площадки по деоккупации полуострова. В итоге МИД разработал концепцию Крымской платформы.

На международном уровне о будущей инициативе Зеленский заявил во время Генассамблеи ООН в сентябре 2020-го. И пригласил "наших друзей" к участию в создании платформы с целью "совместных действий по защите прав крымчан и деоккупации полуострова".

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После этого украинский МИД во время каждой международной встречи начал приглашать страны присоединиться к платформе. По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, у будущей платформы пять приоритетов:

безопасность, включительно со свободой мореходства; обеспечение эффективности санкций против РФ; защита прав человека и международного гуманитарного права; защита образовательных, культурных и религиозных прав; преодоление негативного влияния оккупации Крыма на экономику и окружающую среду.

Ранее мы сообщали, что США определились со своим представителем. Президент Джо Байден не приедет, а вместо него отправляют министра транспорта Питера Буттиджеджа. Политолог Владимир Фесенко объяснил, почему Байден отказался ехать в Киев и в чем важность Буттиджеджа.

Также напомним, ранее Кулеба говорил, что Россия каждый день работает над тем, чтобы помешать "Крымской платформе".

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