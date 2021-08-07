Еще одного члена "Нацкорпуса" отправили под арест – его называют лидером группы вымогателей

Сергей Величко также участвовал в войне с Россией на Донбассе и был в разведке

Сергей Величко и Артем Мошенский не раз попадали в поле зрения правоохранителей / Фото: Facebook

Члена "Нацкорпуса" Сергея Величко (он же "Чилли-Вилли"), отправили под арест на два месяца – его называют лидером группы вымогателей.

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Как передает корреспондент "Сегодня", несмотря на то, что многие разъехались, побратимы остались под судом.

На решение по Величко отреагировали спокойно. Суд продолжает избирать меры пресечения еще двоим задержанным.

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Напомним, в Харьковской области СБУ разоблачила мощную преступную группировку. Во время спецоперации были задержаны почти 50 человек, изъято оружие и боеприпасы. Как оказалось – облаву спецназ устроил на представителей "Нацкорпуса".

По данным Службы безопасности, они занимались рэкетом бизнесменов, в частности в сфере ритуальных услуг. Объем их "прибыли" составлял более 1 млн грн ежемесячно. Однако в пресс-службе "Нацкорпуса" все отрицают.

Также вечером 6 августа стало известно, что первого задержанного из Нацкорпуса взяли под арест. Ивана Никифорова арестовали на 60 суток. Затем под арест на 60 суток без права залога взяли Сергея Козлюка.

Третий арест члена Нацкорпуса – Кирилл Крикунов также проведет в СИЗО 60 суток.

Все подробности в спецтеме Суд над Нацкорпусом