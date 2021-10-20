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Еще одну область переводят в красную зону карантина

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
20 октября, 16:30
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Решение во время сегодняшнего заседания приняла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций
В Сумской области ужесточают карантин.
В Сумской области ужесточают карантин. / Фото: Коллаж: Сегодня

Еще в одной области устанавливают красный уровень эпидемической опасности из-за коронавируса. Карантин усиливают в Сумской области.

Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов в своем Telegram.

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Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 23 октября 2021 года красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Сумской области", – говорится в сообщении.

Там применят ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для красного уровня эпидемической опасности.

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Ограничения красной зоны

Запрещены:

  • работа общепита, кроме адресной доставки и заказов навынос;
  • работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и т. д.;
  • работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ;
  • работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;
  • проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей;
  • работа учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки.

В красной зоне разрешается работа банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов.

Кто входит в красную зону:

  • Днепропетровская область
  • Донецкая область
  • Запорожская область
  • Одесская область
  • Херсонская область

Какие области Украины до сих пор в желтой зоне?

По состоянию на утро 20 октября в Украине снова расширилась оранжевая зона карантина. Теперь ей отвечают 14 областей и Киев. В желтой зоне остаются:

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  • Винницкая
  • Кировоградская
  • Закарпатская
  • Полтавская
  • Киевская

Когда в Украине будет пик COVID-19?

Пик заболеваемости COVID-19 прогнозируют на конец октября – середину ноября. За неделю количество летальных случаев от коронавируса в Украине выросло на 22%, а количество новых случаев заболевания возросло на 11%.

На сегодня заполняемость COVID-кроватей составляет 57%. Не исключено, что в ближайшее время красных зон станет больше.

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