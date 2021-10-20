Еще одну область переводят в красную зону карантина

Еще в одной области устанавливают красный уровень эпидемической опасности из-за коронавируса. Карантин усиливают в Сумской области.
Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов в своем Telegram.
Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
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"По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 23 октября 2021 года красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Сумской области", – говорится в сообщении.
Там применят ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для красного уровня эпидемической опасности.
Ограничения красной зоны
Запрещены:
- работа общепита, кроме адресной доставки и заказов навынос;
- работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и т. д.;
- работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ;
- работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;
- проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей;
- работа учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки.
В красной зоне разрешается работа банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов.
Кто входит в красную зону:
- Днепропетровская область
- Донецкая область
- Запорожская область
- Одесская область
- Херсонская область
Какие области Украины до сих пор в желтой зоне?
По состоянию на утро 20 октября в Украине снова расширилась оранжевая зона карантина. Теперь ей отвечают 14 областей и Киев. В желтой зоне остаются:
- Винницкая
- Кировоградская
- Закарпатская
- Полтавская
- Киевская
Когда в Украине будет пик COVID-19?
Пик заболеваемости COVID-19 прогнозируют на конец октября – середину ноября. За неделю количество летальных случаев от коронавируса в Украине выросло на 22%, а количество новых случаев заболевания возросло на 11%.
На сегодня заполняемость COVID-кроватей составляет 57%. Не исключено, что в ближайшее время красных зон станет больше.
Ранее мы писали:
- Ивано-Франковская область приближается к красной карантинной зоне.
- В Черниговской области школьник умер от COVID-19.