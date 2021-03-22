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Еще опаснее и агрессивнее: в Украине обнаружена новая мутация коронавируса

22 марта, 13:25

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Открытый вариант является "младшим братом" британского штамма

Украинские ученые обнаружили новую мутацию британского штамма коронавируса – она отличается от тех, которые были впервые обнаружены у пациентов в Лондоне в декабре 2020 года.

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Об этом сообщила пресс-служба Института молекулярной биологии и генетики Национальной академии наук Украины.

Новую мутацию обнаружили в 19 образцах – 17 из них были отобраны у заразившихся людей в Ивано-Франковске, а 2 – в Киеве.

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Новый вариант вируса отличается критическими изменениями в участках вируса, которые отвечают за скорость его размножения в клетке-хозяине и реактивность иммунной системы человека.

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На этом фоне исследователи пришли к выводу, что именно комбинация модифицированных штаммов британского штамма вызвала нынешнюю волну эпидемии на Прикарпатье, участившиеся случаи повторного инфицирования людей и усложнившегося протекания болезни.

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"Можно говорить об очень опасной тенденции замены предыдущих штаммов коронавируса, которые циркулировали в Украине осенью-зимой и которыми украинцы уже переболели, на новые, мутированные штаммы "британца", – считает директор института Михаил Тукало.

Совет национальной безопасности и обороны Украины и делегацию Всемирной организации здравоохранения уже проинформировали о таких настораживающих результатах исследований.

В ВОЗ согласились с выводами украинских ученых, но призвали регулярно мониторить изменения вируса и выявлять новые COVID-мутанты, чтобы при оперативно среагировать, локализовать вспышки заболевания и остановить дальнейшую волну пандемии.

Напомним, что впервые британскую мутацию коронавируса в Украине обнаружили лишь 3 марта. Но, по словам министра здравоохранения Максима Степанова, инфекция в три раза заразнее оригинального варианта и уже распространилась во многие другие города.

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исследование штамм мутации генетика мутация коронавирус НАН Украины COVID-19 третья волна

Источник: Сегодня

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