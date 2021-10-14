Еще пять областей Украины рискуют попасть в красную зону: список

Главный санврач Игорь Кузин назвал регионы, в которых ковид-ситуация осложняется

Игорь Кузин назвал регионы, которые близки к красной зоне. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине продолжает ухудшаться ситуация с заболеваемостью коронавирусом. В красную зону адаптивного карантина рискуют попасть еще пять областей.

Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью "Громадському радіо".

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Он отметил, что эти регионы на грани между оранжевой и красной зонами, и ситуация там напряжена.

Области, в которых могут усилить карантин:

Житомирская,

Запорожская,

Днепропетровская,

Донецкая,

Харьковская.

"Пока удается ситуацию сдержать за счет развертывания дополнительных коек или за счет новых механизмов тестирования", – объяснил Кузин.

Первая красная зона

Херсонскую область переводят в красную зону адаптивного карантина с 15 октября. Решение приняли на заседании ТЭБ и НС на этой недели.

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"По результатам заседания Государственная комиссия решила установить... красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Херсонской области", – говорится в сообщении.

Какие ограничения действуют в красной зоне?

На территории красной зоны запрещается:

работа общепитов, кроме адресной доставки и заказов навынос,

работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и т. д.,

работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ,

работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров,

проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей,

работа учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки.

В красной зоне разрешена работа банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов.

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