Еще пять областей Украины рискуют попасть в красную зону: список

В Украине продолжает ухудшаться ситуация с заболеваемостью коронавирусом. В красную зону адаптивного карантина рискуют попасть еще пять областей.
Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью "Громадському радіо".
Он отметил, что эти регионы на грани между оранжевой и красной зонами, и ситуация там напряжена.
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Области, в которых могут усилить карантин:
- Житомирская,
- Запорожская,
- Днепропетровская,
- Донецкая,
- Харьковская.
"Пока удается ситуацию сдержать за счет развертывания дополнительных коек или за счет новых механизмов тестирования", – объяснил Кузин.
Первая красная зона
Херсонскую область переводят в красную зону адаптивного карантина с 15 октября. Решение приняли на заседании ТЭБ и НС на этой недели.
"По результатам заседания Государственная комиссия решила установить... красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Херсонской области", – говорится в сообщении.
Какие ограничения действуют в красной зоне?
На территории красной зоны запрещается:
- работа общепитов, кроме адресной доставки и заказов навынос,
- работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и т. д.,
- работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ,
- работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров,
- проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей,
- работа учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки.
В красной зоне разрешена работа банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов.
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