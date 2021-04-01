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Эскалация на Донбассе: США, Канада и Британия заверили украинских военных в поддержке

1 апреля, 19:28

Виталий Семченко Виталий Семченко

Атташе провели встречу с военным руководством Украины

Атташе по вопросам обороны США, Канады и Великобритании встретились с руководством военных структур Украины.

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Об этом сообщает пресс-служба американского посольства в Киеве.

"Мы поддерживаем Украину, поскольку она защищает свой суверенитет и территориальную целостность, и внимательно следим за ситуацией в Украине", – сказано в сообщении.

Отмечается, что во встрече участвовали министр обороны Андрей Таран, его заместители Анатолий Петренко и Александр Полищук, командующий Объединенными силами Сергей Наев, а также начальник ГУР Кирилл Буданов.

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Напомним, ранее разведка сообщила, что российские оккупационные войска завершили подготовку к наступлению вглубь территории Украины.

Кроме того, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба проинформировал генерального секретаря ОБСЕ Хельгу Шмид о том, что Россия отказалась от перемирия на Донбассе, а также о стягивании войск к границам Украины.

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Великобритания Канада США Донбасс Андрей Таран
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