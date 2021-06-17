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Если бы не рекорд, расстались бы раньше. Экс-влюбленные из Харькова сняли цепи (фото)

17 июня 2021 12:54

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Теперь молодые люди хотят продать свой атрибут на аукционе – за цепь ожидают получить три миллиона долларов

В Киеве пара из Харькова Александр Кудлай и Виктория Пустовитова сняли цепи, которыми сковали себя четыре месяца назад. Экс-влюбленные поставили рекорд Украины и теперь расстаются.

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Об этом сообщает сайт "Сегодня".

Пара рассказала, что цепь сняли в том же месте, где ее и "обручили". Первым освободили парня, а уже потом девушку. Они признались, что если бы не цепь, то расстались бы намного раньше.

Пара общается с журналистами. Скриншот из трансляции "Сегодня"

Пара общается с журналистами. Скриншот из трансляции "Сегодня"

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Теперь свой бывший аксессуар они собираются продать на аукционе за 3 миллиона долларов.

Подготовка к снятию цепей. Скриншот из трансляции "Сегодня"

Подготовка к снятию цепей. Скриншот из трансляции "Сегодня"

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Ребята были прикованы друг к другу более 120 дней. Как говорят представители Книги рекордов Украины, этому достижению нет аналогов в мире.

Как снимали цепи с экс-влюбленных. Скриншот из трансляции "Сегодня"
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Как снимали цепи с экс-влюбленных. Скриншот из трансляции "Сегодня"

Напомним, в мае скованные влюбленные передумали снимать цепи. Эксперимент должен был продлиться 3 месяца, то есть до 14 мая. Но влюбленные решили иначе.

О чем еще говорят украинцы, смотрите в последнем выпуске новостей "Сегодня":

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