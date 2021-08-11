Если бы выборы были в это воскресенье: кто станет президентом и пройдет в Раду (опрос)

Если бы выборы президента проходили бы в ближайшее воскресенье, то украинцам бы снова во втором туре пришлось выбирать между нынешним главой государства Владимиром Зеленским, который лидировал бы в первом туре с 29,7% голосов и главой "Европейской Солидарности" Петром Порошенко.
Об этом свидетельствуют данные всеукраинского социологического исследования "Электоральные настроения населения", проведенного компанией "Нью Имидж Маркетинг Групп" по заказу Украинского института будущего.
Опрос проводился в июле и охватил всю Украину. Всего были опрошены 5000 респондентов – по 1000 в каждом регионе. Среди них 3016 человек уже точно определились и пойдут на выборы.
Выборы президента
Так, согласно общеукраинским данным, за Порошенко в проголосовали бы почти в два раза меньше украинцев, чем за Зеленского – 16,2%. На третьем месте в президентской гонке была бы Юлия Тимошенко – 11,2%. Следующие кандидаты распределились бы таким образом:
- Юрий Бойко – 10,3%;
- Игорь Смешко – 6,7%;
- Владимир Гройсман – 5,6%;
- Евгений Мураев – 5,5%;
- Дмитрий Разумков – 1,8%.
При этом самая большая поддержка у нынешнего президента, согласно опросу, на юге страны, там за него проголосовали бы 35% определившихся опрошенных, за Петра Порошенко – 15%.
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Выборы в Раду
Если же в ближайшие выходные проходили бы выборы в Верховную Раду, то наибольшую поддержку избирателей получила бы партия "Слуга народа". Среди точно определившихся с выбором за нее проголосовали бы 22,2%. На втором месте оказалась "Европейская солидарность" с 16% поддержки.
Кроме того, проходной барьер в парламент в 5% преодолела бы также партия Юлии Тимошенко "Батькивщина" (14%) и "Оппозиционная платформа – За жизнь" (13,6%), а также, вероятно, "Сила и Честь" Игоря Смешко (6%).
Отметим, на прошлых президентских выборах Зеленский набрал аж 73% голосов, опередив главного конкурента Порошенко почти на 50%.
Несмотря на то, что в течение двух лет президентства Зеленского его рейтинг упал, он в любом случае на данный момент пользуется наибольшей поддержкой среди населения. Например, в марте текущего года Киевский международный институт социологии определил, что доверие к Зеленскому резко выросло.
Мы также писали, что в мае было два года президентства Зеленского и украинцы оценили, в какой сфере президент справился лучше всего.