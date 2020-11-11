Если человек не верит в коронавирус: известный инфекционист дала совет

Люди, которые не верят или сомневаются в опасности коронавирусной болезни, просто не столкнулись с ее последствиями, поэтому их бесполезно переубеждать.

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Так считает доктор медицинских наук Ольга Голубовская, мнение которой распространили в соцсетях Министерства здравоохранения Украины.

"Все COVID-скептики заканчиваются на пороге переполненных отделений реанимации", – говорит врач-инфекционист.

Вместо перевоспитания тех, кто не верит в пандемию, Голубовская призывает власти тратить время на просветительскую работу, образовательные мероприятия и взаимодействие со СМИ.

Она также напомнила, что каждый человек обязан следовать правилам общества, в котором он живет, даже если они его не устраивают. Это касается и эпидемиологических ограничений, которые действуют в Украине.

Главным средством в борьбе с коронавирусной инфекцией врач назвала минимизацию социальных контактов.

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Напомним, что по состоянию на 11 ноября в Украине зафиксировано 489 808 случаев COVID-19, из которых 8947 привели к смертельному исходу.

На этом фоне в Украине объявили "карантин выходного дня". Что будет работать в этом время, а что нет – читайте в материале на нашем сайте.

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