"Если клиент захочет общаться на русском, то никто этого не запрещает" – интервью с языковым омбудсменом

Языковой омбудсмен Тарас Кремень рассказал "Сегодня" о новом положении закона о государственном языке, которое вступает в силу с 16 января

С 16 января вся сфера обслуживания нашей страны переходит на украинский язык в общении с клиентами и посетителями. Исключение – если клиент сам попросит обращаться к нему на другом языке.

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Это норма закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который принят еще в 2019 году.

Контролирует выполнение закона Уполномоченный по защите государственного языка. 8 июля 2020 на эту должность утвержден Тарас Креминь.

В интервью сайту "Сегодня" языковой омбудсмен рассказал, как будет контролироваться использование украинского в сфере торговли и других сферах.

Реклама Фото: facebook.com/taras.kremin

О контроле за использованием украинского языка

16 января торговля и сервис переходят на украинский в общении с клиентами. Означает ли это, что будут проверки со стороны секретариата Уполномоченного по защите государственного языка?

На самом деле, этот закон не о проверках, а о праве граждан на информацию и услуги на государственном языке. Закон имплементируется постепенно.

В каждой из сфер – здравоохранение, наука, образование, сфера обслуживания – было время, чтобы к нему подготовиться.

Я считаю, что в большинстве сервисы в Украине уже давно предоставляются на украинском языке. Но с 16 января это становится обязательным.

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Это не означает, что запрещается общаться на других языках. Когда клиент приходит в супермаркет за продуктами, к парикмахеру подстричься или в аптеку за лекарствами, то на пороге его встретит персонал, обязанный обратиться на государственном языке.

Если клиент захочет общаться на русском, венгерском, румынском – никто этого не запрещает. Главное, будет ли возможность у продавщицы или фармацевта это осуществить.

Проверки начинаются только тогда, когда будет злостное нарушение языкового законодательства. Когда будут игнорироваться просьбы клиентов, предупреждения от Уполномоченного – тогда мы будем принимать меры государственного контроля и подавать постановления о наложении штрафа, которые вступают в действие с 16 июля 2022 года.

Тогда как 16 января – это такой же день, как и многие другие. Скажем, в течение 2020 года были имплементированы много других статей.

В частности, ст. 22 о государственном языке в сфере науки, ст. 31 – в технической и проектной документации, ст. 33 – язык в сфере здравоохранения, ст. 36 – в транспорте. С 1 сентября 2020-го в школах с русским языком обучения введен обязательный украинский язык обучения с 1-го класса. Чтобы никто не переживал – у нас есть классы, где обучение происходит на других языках.

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Какой механизм работы с жалобами? Например, покупателю не захотят отвечать на украинском или он будет недоволен качеством украинского языка – что дальше?

Работа с жалобами не отличается от практики, которая уже действует. Есть Закон "О защите прав потребителей". Если клиенту продают некачественный товар, то он может пожаловаться.

Так же обслуживание на государственном языке – это один из сервисов, обязательный с 16 января. Жалобу можно подать как по адресу территориальных органов Госпродпротребслужбы, так и по адресу Уполномоченного по защите государственного языка. Ее можно прислать на почтовый адрес: Киев, Музейный переулок, 12. Это может быть и электронная жалоба, которую можно подать через официальный сайт с помощью специальной формы.

Обязательно надо назвать себя, факт нарушения, место нарушения и по возможности вложить доказательства нарушения, например аудио- или видеофайл. Чуть ли не у каждого есть телефон, с помощью которого можно зафиксировать нарушения.

Это одна из форм, которая должна подействовать на поставщиков услуг.

Но есть другая демократическая форма защиты своих прав и интересов – не пользуйтесь услугами такого супермаркета, не ходите в парикмахерские, аптеки, которые нарушают ваши языковые права. Перейдите дорогу и найдите лучшие условия, которые будут удовлетворять ваши потребности. Это называется наказание кошельком – кто не обслуживает вас в соответствии с законодательством, тот теряет вас как клиента.

А сами представители секретариата могут делать проверки, рейды под видом тайных покупателей?

На всю Украину 30 сотрудников секретариата, плюс Уполномоченный. У нас небольшая но довольно мощная команда. Несмотря на то, что количество нарушений может расти, то мы будем просить об увеличении штата. Нам определено штат в количестве 50 человек. Но очевидно, что нагрузка будет больше и мы будем просить об увеличении нашего штата.

Я надеюсь, что нашими союзниками будет каждый гражданин, осознающий, что защита государственной языка – не карательные органы, а отстаивание своих прав на своем рабочем месте, во время посещения учебного заведения, при пользовании медицинскими услугами и тому подобное.

Только так при поддержке Уполномоченного мы можем осуществлять плавную языковую украинизацию. Вопросы защиты языка – это вопрос, который перезрел, потому что уже тридцатый год независимости.

Фото: facebook.com/taras.kremin

Как Секретариат будет реагировать на жалобы относительно суржика в общении? Его нельзя назвать украинским или иностранным языком. Некоторые люди могут не видеть разницы, а возможно, и не могут говорить правильно на украинском. Является ли это причиной для обращения с жалобой?

Вопрос чистоты языка – это вопрос индивидуальной культуры каждого. Я не думаю, что суржик может быть причиной, чтобы жалоба была оформлена и взята в работу.

Зато вопрос повышения языковой культуры – это вопрос условий и контроля соблюдения в профессиональной деятельности.

В законе предусмотрено, что клиент может попросить отвечать ему на другом (кроме украинского) языке. Если покупатель просит говорить продавца на русском, а продавец считает это неприемлемым для себя, то на чьей стороне будет закон?

Контроль касается тех, кто работает в сфере обслуживания. Если продавец будет общаться на украинском, а клиент – на русском, то я думаю, что они найдут взаимопонимание. Если таких продавцов будут тысячи и каждый из них будет убедительно доказывать красоту и значимость украинского языка, то поверьте, в следующий раз такой покупатель придет и будет говорить на украинском.

О курсах украинского языка для всех украинцев

Вы сами из Николаева и знаете об использовании украинского языка в русифицированных городах. Как вы видите переход местных на украинский язык в обслуживании, торговле в Одессе, Днепре, Харькове и других городах, где работа по мягкой украинизации все эти 30 лет мало проводилась?

На самом деле, русификация коснулась всех без исключения областей Украины. Больше всего это происходило в ХХ веке, когда украинский по живому вырезался из всех сфер деятельности. На тридцатом году независимости говорить об остатках русификации важно, но чрезвычайно полезно говорить о том, что сделано для того, чтобы повысить уровень владения украинским языком. Я присоединяюсь к части украинского общества, которая хочет узнать о конкретных и реальных механизмах. Прежде всего нужно создать лучшие условия в образовании – качество преподавания должно быть значительно выше. Для этого нужно поощрять и привлекать к работе лучших учителей украинского языка и литературы. Должно быть лучшее оборудование в классах украинского языка и литературы. Нужно заботиться о высоком уровне знаний выпускников, когда они сдают ГНА и ВНО.

Этот вопрос как дошкольного, школьного, так и высшего образования. Должна быть прозрачная и понятная государственная языковая политика, за которую отвечает Министерство культуры и информационной политики. В этом году должна появиться программа развития и функционирования украинского языка – без нее невозможно реализовать дорожную карту, которая будет касаться всех сфер. Такая программа должна была появиться еще в 2020 году, но она до сих пор не реализована.

Другой этап – это сеть курсов по бесплатному изучению украинского языка. Мы должны обеспечить курсами украинского языка всех граждан. Надеюсь, как модель она появится уже в этом году.

Почему это важно? Нельзя научиться разговаривать на украинском языке, если на нем не разговариваешь, не пишешь, не читаешь художественную литературу, не слушаешь современную украинскую музыку, если не смотришь украинское телевидение. К большому сожалению, нарушения языковых квот на телевидение, языковых норм в печатной прессе есть, обычно проявляются нарушения в других сферах, которые нужно исправлять. Переход всех сфер на украинский язык – это длительный, но чрезвычайно важный процесс. Поэтому в 2021 году, когда будут звучать поздравления для украинцев ко Дню Соборности, ко Дню Конституции или ко Дню Независимости: конечно, надо говорить нашим чиновникам, а что сделано для утверждения украинского языка? Единственная страна в мире, где государственным языком является украинский – это Украина, поэтому пришло время его защитить и позаботиться о его развитии.

Где могут быть созданы бесплатные курсы украинского языка?

Прежде всего, это учебные заведения. Если речь о людях старшего возраста, у которых не было возможности изучать украинский, конечно это может быть на базе университетов третьего уровня или заведений последипломного образования.

Проблем с сетью учебных заведений у нас не возникнет. Здесь вопрос в том, что нужно также организовывать узкие курсы по специализациям. Например, для представителей машиностроительной отрасли, для представителей культуры и искусств. Конечно, такие курсы должны быть и для представителей органов самоуправления.

Было бы неплохо, чтобы такие курсы в условиях пандемии были дистанционными. Конечно, чтобы такие курсы предоставляли документ об уровне владения украинским языком.

Фото: facebook.com/taras.kremin

О том, на что сейчас жалуются украинцы языковому омбудсмену

В Украине должны появиться сертификаты об уровне владения украинским языком. Когда он будет введен и для кого?

С 16 июля 2021 года Национальная комиссия по стандартам государственного языка начинает проверять уровень владения государственным языком претендентов на государственную службу, а также тех, кто подает документы на гражданство Украины.

С какими жалобами о нарушении права на украинский язык обращаются украинцы сейчас?

Часть жалоб касается рекламных вывесок. Часть – на учителей, которые не говорят на государственном языке, мало того, имеет место буллинг, как было в Одесской области. Есть жалобы на некорректные высказывания в отношении украинского языка как государственного. Все эти факты собираются. По части из них мы проводим меры контроля, в соответствии с которыми мы требуем устранить нарушения.

Поскольку штрафы начинаются с 2022 года, то сейчас мы проводим широкую информационную кампанию по языковому закону.

В законе сказано, что является нарушением намеренное искажение украинского языка. Что имеется в виду, когда и какое за это может быть наказание?

Прежде всего, это унижение украинского языка, непризнание ее как государственного, как основы конституционного строя. Я как Уполномоченный отвечаю за фиксацию таких нарушений. Конечно. Этот вопрос значительно более важного порядка. Но таких жалоб не поступало и, надеюсь, их не будет.

Такие нарушения часто можно увидеть в социальных сетях. Отслеживаете ли подобные высказывания в интернет-пространстве?

Мы отслеживаем не только то, что происходит в соцсетях, но и в медиа, в выступлениях отдельных политиков, которые отстаивают интересы других стран в Украинском государстве. Мы все фиксируем.

Вы передаете эти факты правоохранителям?

Я думаю, это может быть предметом отдельного разговора. Но те, кто сегодня порочит языковое законодательство, кто считает нужным не утверждать украинский язык в украинском государстве, кто считает, что Украина не состоялась как государство – рано или поздно понесут наказание.

Возможно, вы можете назвать этих политиков?

Я думаю, что это не предмет нашего разговора.

О несоблюдении закона министрами и чиновниками

Обращались ли с жалобами на представителей власти, министров, например?

К нам таких жалоб не поступало и, надеюсь, до такого не дойдет.

А Вы с министрами общаетесь по выполнению закона? Потому что, например, Арсен Аваков проводит совещания на русском языке, а украинским он владеет не очень хорошо.

Я встречаюсь с разными министрами, с вице-премьер-министрами, с премьер-министром Украины. Но мы говорим о важности утверждения языкового закона. Я вижу, что вопрос языковой культуры тоже немаловажен.

Суржик и другие речевые ситуации продолжаются. К большому сожалению, 30 лет независимости украинская власть относилась с незначительной вниманием к языковым проблемам как в самом государстве, так и в своем практическом применении.

Но я надеюсь, что в 2021 году и министры, и руководители облгосадминистраций, депутаты всех уровней будут с большей осторожностью и вниманием относиться к использованию государственного языка в своей служебной деятельности.

Но, кажется, положение о том, что представители власти должны использовать украинский, действует еще с начала вступления закона в силу?

Так, с 16 июля 2019 года.

Фото: facebook.com/taras.kremin

О том, как языковой закон будет вводиться в Крыму и ОРДЛО после деоккупации

Что предусмотрено законом для поддержки украинского языка на временных оккупированных территориях?

На частично оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и в Крыму фактически запрещено использование украинского языка. Это означает, что оккупационный режим нарушает права человека.

Это является предметом внимания Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, в своем ежегодном докладе будет говорить о таких нарушениях. Такие нарушения обсуждались на заседаниях Парламентской ассамблеи Совета Европы. В том числе она известна представителям ОБСЕ.

Это вопрос государственной политики; этот вопрос реинтеграции; это вопрос качества преподавания и динамики применения украинского языка в прифронтовой полосе. Мы об этом знаем и так же в своем первом годовом отчете, который будем подавать до 1 мая, будем останавливаться и на этом крайне важной теме.

Какой вообще должна быть языковая политика после деоккупации этих территорий? Будут ли там определенные переходные положения этого закона?

В законе о языке нет переходных положений для отдельных территорий Украины, поскольку этот закон для всей территории Украины. Каким образом, с каким качеством будет осуществляться региональная языковая политика – мы будем за этим наблюдать.

Но надо быть готовыми, что работы будет достаточно много.

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