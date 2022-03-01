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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Если не от пули, то от радиации. Россияне получают значительное облучение в зоне ЧАЭС

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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1 марта, 18:34
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Россияне получают внешнее и внутреннее облучение, которое, без сомнения, приведет к онкозаболеваниям
В зоне ЧАЭС – огромное количество радиоактивных веществ
В зоне ЧАЭС – огромное количество радиоактивных веществ / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупанты захватили ЧАЭС, но они не владеют правилами личной безопасности при работе на радиоактивно загрязненной территории. Это может привести к "самоубийству".

Об этом сообщили в Государственном научно-техническом центре по ядерной и радиационной безопасности, передает Энергоатом.

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"Захватчики испытывают значительное внешнее и внутреннее облучение в Чернобыльской зоне отчуждения", – говорится в сообщении.

Находясь в зоне отчуждения и не обладая навыками по обеспечению личной безопасности при работе на радиоактивно загрязненной территории, оккупанты испытывают значительное внешнее и внутреннее облучение, которое, без сомнения, будет иметь стохастическое проявление в форме онкозаболеваний.

"Невежество и непонимание опасностей, пренебрежение правилами, соглашениями и конвенциями часто приводят к досадному самоубийству", – добавили в "Энергоатоме".

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Войска РФ захватили Чернобыльскую станцию

Россияне захватили Чернобыльскую станцию. Персонал станции находится в заложниках. Об этом сообщила советник командующего Сухопутными войсками ВСУ Елена Шевцова в Facebook.

"Это угрожает безопасности не только Украины, но и Европы", – написала она.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что после жестокого боя наш контроль над Чернобыльской площадкой потерян.

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"Состояние объектов бывшей ЧАЭС, конфайнмента и хранилища ядерных отходов неизвестно. После абсолютно бессмысленной атаки россиян на этом направлении невозможно говорить о том, что ЧАЭС в безопасности. Это одна из самых серьезных угроз Европе сегодня. Зная привычки россиян, наверное, они уже готовят провокационные вещи на ЧАЭС. Или воспользуются повреждениями, полученными объектами во время атаки, чтобы обвинить в этом Украину, или сами повредят эти, безусловно, самые опасные объекты", – сказал он.

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