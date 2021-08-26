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Пенсий не будет. Если нет накоплений в НПФ, заявил глава Минфина

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Украина
26 августа, 17:43
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На вопрос о реформе пенсионной системы министр ответил, что ее формат еще обсуждается
Нынешним работоспособным украинцам не стоит рассчитывать на пенсию от государства, считает министр финансов.
Нынешним работоспособным украинцам не стоит рассчитывать на пенсию от государства, считает министр финансов. / Фото: Сегодня

Министр финансов Сергей Марченко заяви, что рассчитывать на пенсию ныне работающим украинцам, которые не имеют накоплений в негосударственном пенсионном фонде (НПФ), не стоит.

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Об этом он заявил в интервью "Интерфакс-Украина".

"Должна быть этапность, мы не можем сразу пойти и раздать средства негосударственным пенсионным фондам, это неприемлемо. Поэтому в начале привлекать государственную накопительную институт: государственный пенсионный фонд или государственную управляющую компанию. К тому же на начальном этапе у нас немного инструментов для вложений – это могут быть ОВГЗ (облигации внутригосударственного займа, – ред.). Многие скепсиса, что, мол, мы идем против течения, накопительная система показала свою неэффективность. Это не так. Солидарная пенсия должна быть вместе с накопительной. Если у вас нет накоплений в НПФ, рассчитывать на пенсию вообще не стоит", – сказал глава Минфина.

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Количество пенсионеров растет

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По его словам, темпы старения населения такие, что количество работающих постоянно сокращаться, зато количество пенсионеров будет расти.

"Мне сорокалетнему на пенсию в нынешних условиях рассчитывать не стоит. Тогда два варианта – или я сам ищу возможности и откладываю через НПФ, или создаются условия таких накоплений для всех граждан. Это повлечет фискальные потери бюджета, и это все должны понимать", – сказал министр.

По его словам, обсуждается вариант, когда инвестироваться 1% по ЕСВ и 1% из другого источника. Продолжаются дискуссии, это может быть НДФЛ или прямая бюджетная программа, к чему в нынешнем правительстве более склонны.

"Минфин предлагает: давайте создадим отдельную прямую бюджетную программу, скажем," Вклад государства в накопительную пенсионную систему ". Условно, если ты дал 1% или 1,5%, государство дает столько же. Для молодежи сделать с коэффициентом, поощрить – если ты дополнительно вложил средства в накопительный пенсионный фонд, государство добавит. Это должна быть система, которая создаст условия для того, чтобы граждане заинтересовались своим пенсионным будущим. Это не касается тех, кто станет пенсионером через пять лет", – сказал Марченко.

По словам министра, других вариантов обеспечить нынешнем активному населению пенсию нет.

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"Тем более в нынешних условиях – в условиях дефицита Пенсионного фонда, существование профессиональных пенсий, которые являются несправедливыми, но такое решение было принято государством. Я имею в виду пенсии специальных категорий граждан. Чтобы это перевернуть, нужен толчок. Да, есть много скепсиса, в том числе о рисках планирования в горизонте 10-15 лет. Ну тогда можно ничего не делать – держать средства на депозитах, где они будут обесценены, или под матрасом, где они еще быстрее обесценятся. можно вкладывать в недвижимость, но тоже может быть падение рынка недвижимости. Варианты "давайте не будем ничего делать" не работают. Минфин готов найти средства, чтобы компенсировать запуск накопительного уровня пенсионной системы. Мы понимаем, что это в любых вариантах потребует фискальной нагрузки на бюджет ", – подытожил он.

Получение пенсий с 1 сентября

С 1 сентября получателей пенсий не будут массово переводить на обслуживание в банки. У пенсионеров останется два варианта получения выплат:

  • по месту проживания в пределах Украины через организации, осуществляющие выплаты и доставку пенсий (по факту – через "Укрпочту");
  • через учреждения банков.

Пенсионер самостоятельно выбирает способ выплаты пенсии. Кроме того, изменить способ получения можно в любой момент – для этого потребуется подать заявление.

Напомним, более масштабное повышение пенсий запланиновано на 1 декабря. В этот день состоится:

Также премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что пенсии украинцев можно повысить в два раза:

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