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Если пропустили введение второй дозы вакцины от COVID: рекомендации Минздрава

22 июня 2021 2:39

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В министерстве рассказали, что делать если пропустили запланированную вакцинацию и назвали "окно" для разных вакцин

Делать прививку второй дозой вакцины от коронавируса желательно в срок, но в случае непреодолимых обстоятельств у украинцев есть несколько вариантов.

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Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения в Facebook.

Все зависит от того, какой именно вакциной была сделана первая прививка.

Сроки вакцинации второй дозой

В Украине применяются вакцины трех разных производителей – американско-немецкая компаний Pfizer-BioNTech, китайской Sinovac Biotech и разработанная Оксфордским университетом и шведско-британской компанией AstraZeneca. У каждой из этих вакцин свои сроки вакцинации:

  • Comirnaty / Pfizer-BioNTech – 21-28 дней,
  • CoronaVac / Sinovac Biotech – 28 дней,
  • Covishield, SKBio / Oxford-AstraZeneca – 12 недель (84 дня).

Что делать, если пропустили

Если вы привились вакциной CoronaVac от компании Sinovac или Covishield/SKBio от AstraZeneca и у вас не получится вакцинироваться второй дозой через 28 дней, то в Минздраве советуют сделать на 7 дней раньше указанного интервала для этих препаратов.

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Что касается вакцины Comirnaty от компаний Pfizer-BioNTech, то там сразу указывается так называемое окно, в рамках которого можно сделать прививку – в период между 21-м и 28-м днем ​​после введения первой дозы.

В Минздраве отмечают, что вторая доза вакцины против COVID-19, введенная раньше или позже рекомендованного интервала, засчитывается без необходимости ее повторного введения или новой вакцинации.

Не пропусти!
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Тем не менее в министерстве рекомендуют прививаться раньше или позже только в случае крайней необходимости.

Напомним, в Украине в субботу резко упало число новых привитых украинцев: всего против COVID-19 было привито 25 тыс. 603 человека, одну дозу получили 21 тыс. 616 человек, а полностью иммунизированы – 3 тыс. 987 человек.

Мы также сообщали, что ВОЗ подтвердила безопасность и эффективность китайской вакцины CoronaVac, которой вакцинируют в Украине.

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