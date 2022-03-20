Если Путин правда верит в "неонацистов" в правительстве Украины, это очень опасно – Зеленский

Президент Украины прокомментировал высказывания хозяина Кремля

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не может серьезно воспринимать заявления президента России Владимира Путина о том, что в "украинском правительстве полно неонацистов".

Об этом он сообщил CNN.

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Кроме того, Зеленский назвал эти заявления "смехотворными".

Путин в пузыре

По словам президента Украины, Путин находится в информационном пузыре. Зеленский заявил, что подобные высказывания российского президента беспокоят его – из-за того, на что Путин способен:

"Я ничего не боюсь, кроме людей, но факт в том, что если он (Путин. – Ред.) серьезно относится к этому заявлению, то может быть способен на очень ужасные шаги. Потому что это будет означать, что это не игра для него, он действительно верит в это. Если это не игра, то мы просто продолжим с этим бороться".

/ Фото: Getty Images

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Кроме этого, Зеленский сказал, что если Путин видит признаки неонацистов в Украине, то возникает много вопросов, на что "еще он способен ради своих амбиций, ради своей "миссии".

Президент Украины назвал высказывания Владимира Путина "очень пугающими и опасными".

Слова Путина

3 марта Владимир Путин заявил постоянным членам Совбеза РФ, что российские войска "воюют в Украине с неонацистами, которым помогают зарубежные наемники, в том числе и с Ближнего Востока".

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"То, что мы воюем именно с неонацистами, показывает сам ход боевых действий", – сказал он.

Напомним, американская разведка сообщила, что Владимир Путин страдает мозговым расстройством, которое вызвано деменцией, болезнью Паркинсона или так называемой стероидной яростью, возникшей в результате лечения рака стероидами.

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