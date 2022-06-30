Если Путин разрушит Украину, можно уходить из Европы нам всем – Джуди Демпси

Санкции не останавливают войну, европейцам нужен конкретный военный план, чтобы повлиять на Путина, говорит Демпси

Россия поставила перед собой задачу разрушить Украину, говорит Джуди Демпси / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Россия хочет разрушить Украину и не остановится в своих намерениях, потому Запад должен применить более действенные методы, чтобы завершить войну.

Об этом заявила известный автор по вопросам расширения ЕС и НАТО, старший научный сотрудник аналитического центра Carnegie Europe Джуди Демпси во время онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности, основанного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".

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"Россия поставила перед собой задачу разрушить Украину. И если Украина будет разрушена, то и архитектура безопасности всей Европы будет разрушена. Можно собирать вещи и уходить из Европы нам всем", – подчеркнула она.

Демпси отметила, что сегодня дискуссии на Западе базируются на "очень слабом анализе по поводу того, как же собственно остановить войну".

"Нужно иметь какой-то более глубокий, комплексный анализ, что-то более важное, что могло бы действительно повлиять на Путина, потребовать от него прекратить войну. Конечно, санкции – это хорошо. Но они не останавливают войну, мы видим", – сказала она.

Для того чтобы остановить Путина и войну, европейцам нужен четкий военный план, отмечает Демпси.