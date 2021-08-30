"Если виновен, должен ответить" – новые подробности дела "Слуги народа" Александра Трухина

"Сегодня" сняла с публикации текст про ДТП с участием нардепа, потому что многие моменты в деле неясны. Вопросов по-прежнему много, но теперь мы все проверили

Когда политик в подобной ситуации молчит, возникает мнение, что дело его хотят замять / Фото: коллаж "Сегодня"

Стали известны новые подробности скандального ДТП, в котором фигурирует имя нардепа от "Слуги народа" Александра Трухина.

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Напомним, авария произошла после обеда 23 августа в Дарницком районе Киева. В ней серьезно пострадали несколько человек – сотрудников Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Ранее полиция официально не подтверждала, что в деле об аварии фигурирует нардеп Александр Трухин. Но на данный момент это уже не вызывает никаких сомнений. Вопрос лишь в том, сидел ли он за рулем "Ауди", которое врезалось в автомобиль с футбольными арбитрами.

Трухин был на месте ДТП, но пока неизвестно, управлял ли автомобилем – МВД

По информации, которую мы получили в МВД, Трухин действительно находился в автомобиле, который спровоцировал аварию на Бориспольской трассе. Но на данный момент полиция все еще не установила, находился ли Александр Трухин за рулем.

"Следствие ведет полиция Киева. Из опубликованных материалов видно, что Трухин там был. В качестве пассажира или водителя – это установит следствие. Что собственно сейчас и делается", – рассказал "Сегодня" спикер МВД Артем Шевченко.

В окружении Трухина "Сегодня" выяснило, что он практически никогда не водит автомобиль сам. У него есть водитель, зовут Роман. Следующий вопрос: если Трухин не виноват, то почему он молчит?

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Неизвестно сидел ли Трухин за рулем "Ауди", которое врезалось в автомобиль с футбольными арбитрами / Фото: "Страна"

Помощник Трухина: "За два года ни разу за рулем его не видел"

После недели молчания в окружении нардепа Трухина кратко прокомментировали ситуацию.

"За два года работы вместе с Александром я никогда не видел его за рулем, – говорит один из помощников нардепа Юрий Вьюст. – У него есть водитель Роман, с которым он постоянно ездит. Александра я не тревожил по этому поводу, спросил у его помощницы о ДТП. Она мне ответила, что, мол, это бред, "забей".

Возможно, это "забей" играет не на руку депутату. Обычно политики в такой ситуации объясняют всем свою позицию. Но у Трухина, как и у многих других во фракции СН, мало политического опыта.

В Раду он избрался впервые в 2019 году. До этого Трухин был депутатом Полтавского облсовета от Блока Петра Порошенко "Солидарность". Там активности в качестве депутата не проявлял. Так, за все время работы он ни разу так и не посетил заседание "аграрной" комиссии облсовета, членом которой являлся.

Когда политик в подобной ситуации молчит, возникает мнение, что дело его хотят замять. Самому ему такое не под силу. Поэтому "Сегодня" поинтересовалось позицией фракции "Слуга народа". Как там будут реагировать на разгорающийся скандал?

Позиция фракции "Слуга народа": точку должны поставить правоохранители

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Во фракции "Слуга народа" нам заявили, что позиция в данной ситуации однозначная. Там говорят, слово за МВД, которое проводит расследование инцидента.

"Какую-либо аварию должна расследовать полиция – и не важно, кто попал в эту аварию. Для депутатов не существует спецпроцедур расследования ДТП. Если виновник этой аварии – народный депутат, то он должен понести ответственность в соответствии с законом , как и все остальные люди. Никаких сомнений в этом не может быть. Точку в этой ситуации должны поставить правоохранительные органы", – сообщила нам пресс-служба фракции "Слуга народа".

Арбитры, попавшие в ДТП, по-прежнему в больнице

Как мы выяснили, пострадавшие сотрудники УАФ (глава Комитета арбитров Лучано Лучи и его помощник Роман Лишень) до сих пор находятся на лечении.

"Они еще в больнице", – сообщил нам представитель Ассоциации Ярема Городчук.

Мы дозвонились одному из пострадавших – Роману Лышеню.

"Я ничего не комментирую!", – резко крикнул в трубку Лышень, узнав, что ему звонит журналист.

Не прокомментировал ситуацию и сам нардеп Александр Трухин, оставив без ответа несколько наших вопросов.

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