Есть чем гордиться? Сколько украинцев довольны качеством жизни – опрос

Более трети украинцев не довольны качеством жизни в стране. Больше всего возмущены жители центрального региона. При этом полностью довольны жизнью всего 1,1% населения.
Об этом говорится в соцопросе исследовательской компании Gradus.
Онлайн-панель Gradus отображает структуру населения городов размером более 50 000 жителей в возрасте 18-60 лет по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региона. Размер выборки: 1000 респондентов.
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Какие результаты опроса?
- Вообще не довольны качеством жизни в Украине 33,1% людей. Больше всего за этот пункт голосовали украинцы в возрасте 45-54 года (49,3%), а также жители центральной части страны (45,4%).
- Скорее недовольны, чем довольны 33,5% граждан. Жители южного региона голосовали за этот пункт чаще всего (43,4). Большинство из тех, кто выбрал второй вариант – жители больших городов с населением 500 тыс. – 1 млн человек.
- Как довольны, так и недовольны 23,8%. Чаще всего этот вариант выбирала молодежь в возрасте от 18 до 24 лет.
- Скорее довольны, чем недовольны только 5,6%. Четвертый пункт выбирали люди в возрасте от 18 до 24 лет (7,2%), а также жители столицы (12,5%).
- Полностью довольны всего 1,1%. За этот пункт не проголосовал ни единый украинец в возрасте 45-60 лет, а также житель восточных регионов.
- Сложно ответить на этот вопрос было 2,9% респондентов.
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