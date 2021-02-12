Есть даже метровые сугробы. Где в Украине больше всего намело снега (карта)

Коммунальщики продолжают очищать улицы от тысяч тонн снега, но циклоны регулярно подбрасывают еще. Синоптики показали карту, где намело больше всего – в лидерах ожидаемо горная местность в Ивано-Франковской области.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Больше всего выпало снега на западе страны и на севере:
- Ивано-Франковская область – снежный покров до 112 см;
- Закарпатье – до 87 см;
- Черниговская область – до 49 см;
- Львовская область – до 48 см;
- Житомирская область – до 40 см;
- Киевская область до 36 см, Киев – 28.
А вот на востоке стран совсем без снега, на юге местами землю укутало скромными несколькими сантиметрами осадков.
Как сообщали новости "Сегодня", журналист Андрей Блинов проанализировал ситуацию с погодой и предположил, что нынешний февраль в Киеве грозит обернуться самым снежным за последние 43 года. В столице может нападать до 75 см снега.
Читайте также в нашем материале, как отпраздновать День влюбленных 14 февраля, когда на улице метет и "собачий" холод.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк