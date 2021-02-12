Есть даже метровые сугробы. Где в Украине больше всего намело снега (карта)

Во многих регионах уже снега по колено и это еще не конец – обещают новые снегопады

Коммунальщики продолжают очищать улицы от тысяч тонн снега, но циклоны регулярно подбрасывают еще. Синоптики показали карту, где намело больше всего – в лидерах ожидаемо горная местность в Ивано-Франковской области.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Больше всего выпало снега на западе страны и на севере:

Ивано-Франковская область – снежный покров до 112 см;

Закарпатье – до 87 см;

Черниговская область – до 49 см;

Львовская область – до 48 см;

Житомирская область – до 40 см;

Киевская область до 36 см, Киев – 28.

А вот на востоке стран совсем без снега, на юге местами землю укутало скромными несколькими сантиметрами осадков.

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Как сообщали новости "Сегодня", журналист Андрей Блинов проанализировал ситуацию с погодой и предположил, что нынешний февраль в Киеве грозит обернуться самым снежным за последние 43 года. В столице может нападать до 75 см снега.

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Видео: Сегодня

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