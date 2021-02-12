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Есть даже метровые сугробы. Где в Украине больше всего намело снега (карта)

12 февраля, 14:01

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Во многих регионах уже снега по колено и это еще не конец – обещают новые снегопады

Коммунальщики продолжают очищать улицы от тысяч тонн снега, но циклоны регулярно подбрасывают еще. Синоптики показали карту, где намело больше всего – в лидерах ожидаемо горная местность в Ивано-Франковской области.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Больше всего выпало снега на западе страны и на севере:

  • Ивано-Франковская область – снежный покров до 112 см;
  • Закарпатье – до 87 см;
  • Черниговская область – до 49 см;
  • Львовская область – до 48 см;
  • Житомирская область – до 40 см;
  • Киевская область до 36 см, Киев – 28.

А вот на востоке стран совсем без снега, на юге местами землю укутало скромными несколькими сантиметрами осадков.

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Как сообщали новости "Сегодня", журналист Андрей Блинов проанализировал ситуацию с погодой и предположил, что нынешний февраль в Киеве грозит обернуться самым снежным за последние 43 года. В столице может нападать до 75 см снега.

Читайте также в нашем материале, как отпраздновать День влюбленных 14 февраля, когда на улице метет и "собачий" холод.

Видео: Сегодня

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погода снег непогода Укргидрометцентр

Источник: Сегодня

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