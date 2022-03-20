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Есть компромиссы, на которые Украина не может пойти в переговорах с Путиным – Зеленский

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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20 марта, 18:49
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Президент отметил, что украинцы храбро с оружием встретили оккупантов
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Украина не может поступиться своей территориальной целостностью – есть компромиссы, на которые страна не может пойти в переговорах с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN.

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Требования России

Как отмечается, корреспондент CNN спросил Зеленского о требованиях России. Президент отметил, что есть компромиссы, к которым Украина "не может быть готова как независимое государство".

"Никаких компромиссов, связанных с нашей территориальной целостностью и нашим суверенитетом. Об этом говорил украинский народ. Украинцы не встречали российских солдат с букетом цветов, а встречали их храбро. Они встречали их с оружием в руках", – заявил он.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / Фото: Офис Президента Украины

По словам Зеленского, Россия не может заставить граждан другой страны покориться.

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"Нельзя силой заставить президента другой страны признать что-либо", – добавил он.

Путин отдал приказ ликвидировать Зеленского

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что российские оккупанты перебрасывают в Украину очередные террористические группы с целью ликвидации главы государства Владимира Зеленского.

"Сегодня в Украину начали прибывать очередные группы боевиков, связанных с приближенным к Путину российским пропагандистом и владельцем ЧВК "Лига" (Вагнер) Евгением Пригожиным. Основная задача преступников – ликвидация высшего военно-политического руководства Украины… Ключевые "мишени" наемников, в частности: Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Денис Шмыгаль", – говорится в сообщении.

В ГУР отметили, что Путин лично отдал приказ о проведении очередных атак одному из немногих доверенных лиц. Все предыдущие попытки завершились провалом и ликвидацией террористов.

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