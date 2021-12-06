Есть ли в Украине опасный штамм "Омикрон"? Ответ Минздрава

По состоянию на понедельник, 6 декабря, в Украине не обнаружили случаи штамма коронавируса "Омикрон". В Минздраве заявили, что будут обновлять эту информацию.
Об этом говорится на "Правительственном портале".
"Омикрона" в Украине не обнаружили
Как сообщили в Минздраве, случаи штамма коронавируса "Омикрон" в Украине пока не зафиксировали. Министерство будет обновлять информацию.
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал задание министру здравоохранения Виктору Ляшко ежедневно обновлять информацию относительно нового штамма "Омикрон".
Как защитить себя от "Омикрона"?
Как и против всех ранее известных мутаций, эффективными профилактическими мерами против "Омикрон" остаются: использование защитных масок, отслеживание контактов и соблюдение дистанции.
Симптомы заражения "Омикроном"
Врач из ЮАР, где впервые обнаружили новый штамм, Анжелика Кутзи одной из первых рассказала о симптомах заражения "Омикроном":
- пациенты жаловались на сильную усталость;
- у шестилетнего больного зафиксировали учащенный пульс и высокую температуру;
- у пациентов не наблюдалась потеря вкуса или обоняния.
По ее словам, новый штамм больше всего поражает молодых людей. "Омикрон" может стать опаснее "Дельты". Также неясно, защитит ли от COVID-19, вызванного этим штаммом, имеющаяся в мире и Украине вакцина.
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"Омикрон" приближается к Украине. Рассказываем все об опасном штамме