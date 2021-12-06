Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚡ Переговоры Байден - Путин 😷 Штамм Омикрон 🔔 Угроза войны с Россией 🎄 Новый год 2022
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Есть ли в Украине опасный штамм "Омикрон"? Ответ Минздрава

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
6 декабря, 13:34
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Премьер-министр дал задание министру здравоохранения ежедневно обновлять информацию относительно нового штамма
В Украине будут обновлять информацию о новом штамме "Омикрон". Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине будут обновлять информацию о новом штамме "Омикрон". Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на понедельник, 6 декабря, в Украине не обнаружили случаи штамма коронавируса "Омикрон". В Минздраве заявили, что будут обновлять эту информацию.

Об этом говорится на "Правительственном портале".

Реклама

"Омикрона" в Украине не обнаружили

Как сообщили в Минздраве, случаи штамма коронавируса "Омикрон" в Украине пока не зафиксировали. Министерство будет обновлять информацию.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал задание министру здравоохранения Виктору Ляшко ежедневно обновлять информацию относительно нового штамма "Омикрон".

Новый штамм "Омикрон" бушует в странах. Фото: коллаж "Сегодня"
Новый штамм "Омикрон" бушует в странах. Фото: коллаж "Сегодня"

Реклама

Как защитить себя от "Омикрона"?

Как и против всех ранее известных мутаций, эффективными профилактическими мерами против "Омикрон" остаются: использование защитных масок, отслеживание контактов и соблюдение дистанции.

Симптомы заражения "Омикроном"

Врач из ЮАР, где впервые обнаружили новый штамм, Анжелика Кутзи одной из первых рассказала о симптомах заражения "Омикроном":

  • пациенты жаловались на сильную усталость;
  • у шестилетнего больного зафиксировали учащенный пульс и высокую температуру;
  • у пациентов не наблюдалась потеря вкуса или обоняния.

По ее словам, новый штамм больше всего поражает молодых людей. "Омикрон" может стать опаснее "Дельты". Также неясно, защитит ли от COVID-19, вызванного этим штаммом, имеющаяся в мире и Украине вакцина.

Реклама

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Перспективы карантина
Реклама
ТОП публикаций
Игорь Серов

Игорь Серов

Ведущий обозреватель Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
София Ковнир

София Ковнир

Редактор раздела "Украина"

 Смотреть все статьи
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Большое обновление сетей
Как экономить с "умными счетчиками"
Включи мозг!
Фото дня

Смотрите! В Карпатах началась настоящая метель

Подробнее
Stop Fake
COVID-19 распыляют самолеты?
Откуда взялись слухи
Реальная мистика 🎃

Куда поехать, чтобы встретить призраков? Мы собрали ТОП-5 самых мистических озер в Украине!

Узнать все тайны
Дневник независимости 🇺🇦

6 декабря 1991. Верховная Рада утвердила текст военной присяги, которую теперь зачитывают все новобранцы, вступившие на военную службу в Украине.

Погрузиться в тот день
Короновирус за неделю

74 128

заболело за неделю в Украине

-15%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.3

Российский рубль (₽)

0.3713

Евро (€)

30.83

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять