Есть ли в Украине опасный штамм "Омикрон"? Ответ Минздрава

Премьер-министр дал задание министру здравоохранения ежедневно обновлять информацию относительно нового штамма

В Украине будут обновлять информацию о новом штамме "Омикрон". Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на понедельник, 6 декабря, в Украине не обнаружили случаи штамма коронавируса "Омикрон". В Минздраве заявили, что будут обновлять эту информацию.

Об этом говорится на "Правительственном портале".

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"Омикрона" в Украине не обнаружили

Как сообщили в Минздраве, случаи штамма коронавируса "Омикрон" в Украине пока не зафиксировали. Министерство будет обновлять информацию.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал задание министру здравоохранения Виктору Ляшко ежедневно обновлять информацию относительно нового штамма "Омикрон".

Новый штамм "Омикрон" бушует в странах. Фото: коллаж "Сегодня"

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Как защитить себя от "Омикрона"?

Как и против всех ранее известных мутаций, эффективными профилактическими мерами против "Омикрон" остаются: использование защитных масок, отслеживание контактов и соблюдение дистанции.

Симптомы заражения "Омикроном"

Врач из ЮАР, где впервые обнаружили новый штамм, Анжелика Кутзи одной из первых рассказала о симптомах заражения "Омикроном":

пациенты жаловались на сильную усталость;

у шестилетнего больного зафиксировали учащенный пульс и высокую температуру;

у пациентов не наблюдалась потеря вкуса или обоняния.

По ее словам, новый штамм больше всего поражает молодых людей. "Омикрон" может стать опаснее "Дельты". Также неясно, защитит ли от COVID-19, вызванного этим штаммом, имеющаяся в мире и Украине вакцина.

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