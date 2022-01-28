Бустерная и дополнительная доза от COVID-19: чем отличаются и что нужно знать украинцам

Для проведения вакцинации бустерной дозой от COVID-19 можно использовать любую зарегистрированную в Украине вакцину

Бустерная доза нужна для восстановления защиты от COVID-19 / Коллаж "Сегодня"

В Украине всего бустерную дозу сделали23 056 людей. Однако она отличается от дополнительной дозы, утверждают медики.

Об этом сообщает Минздрав.

Реклама

Чем отличается бустер и дополнительная доза

Бустер – для людей, получивших базовый курс прививки 6-9 месяцев назад, и которым необходимо восстановить защиту от COVID-19.

Дополнительная доза – для людей, у которых ослаблен иммунитет из-за тяжелых заболеваний. Ее делают через 28 дней или 3 месяца после основного курса прививок.

Продлевает ли бустер действие COVID-сертификата

Бустер продлевает действие COVID-сертификата, а вот дополнительная доза – нет. Бустерная доза продлевает сертификат на 270 дней.

Реклама

"Теперь у любого, кто вакцинировался третьей дозой, сразу срок сертификата, который есть в "Дії", будет продлен и будет иметь срок действия 270 дней (9 месяцев)", – утверждает министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Какой вакциной делают прививку

Для проведения вакцинации бустерной дозой от COVID-19 Министерство здравоохранения разрешило использовать любую зарегистрированную в Украине вакцину.

В документе не указано, каким вакцинам следует отдавать предпочтение, соответственно, можно выбирать любую из зарегистрированных в Украине.

Реклама

В Украине зарегистрированы вакцины компаний:

AstraZeneca,

Sinovac Biotech,

Pfizer,

Moderna,

Johnson & Johnson.

Читайте также: