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Есть три направления. Гордон о возможном вторжении России в Украину

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
15 сентября, 09:22
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Из-за белорусско-российских учений Запад-2021 над Украиной нависла серьезная угроза вторжения оккупантов
Гордон сомневается, что РФ пойдет в наступление. Коллаж "Сегодня"
Гордон сомневается, что РФ пойдет в наступление. Коллаж "Сегодня"

Журналист Дмитрий Гордон оценил вероятность масштабного нападения России на Украину и назвал три направления, откуда могли бы вторгнуться оккупанты.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

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По его словам, ссылаясь на свои источники, Россия если и будет наступать, то использует три направления.

"С направления гомельско-черниговского, то есть с Беларуси, и это кратчайший путь на Киев. Со стороны оккупированного Донбасса и со стороны оккупированного Крыма. Россия может наступать с трех направлений одновременно", – сказал Гордон.

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Но журналист сомневается, что Путин решится на прямое вторжение в Украину.

"Мне так кажется, но я могу ошибаться. Что у него в голове – знает только он, и то не всегда … Это маловероятное развитие событий, надо быть самоубийцей, чтобы пойти так. Но с другой стороны, перед нападением на Крым и Донбасс я бы так же сказал: надо быть самоубийцей, чтобы отнять у нас наши Крым и Донбасс", – подчеркнул Гордон.

Угроза нападения

  • Украина каждый год ближе к осени готовится к возможному полномасштабному нападению России, угроза которого возрастает к сентябрю, поскольку в этот период Россия и Беларусь проводят вблизи Украины масштабные учения "Запад".
  • На учения в Беларусь съехалось огромное количество российских военных и задействуют сотни единиц техники: 200 тысяч солдат, танки, артиллерия, корабли, авиация, а белорусское направление одно из самых опасных для Украины, поскольку совсем недалеко Киев.
  • Также одним из главных направлений, откуда может ударить Россия, называют Крым. Там у оккупантов сосредоточены огромные силы, в том числе авиация и ракетные комплексы. Украинское военное руководство постоянно мониторит ситуацию и проводит учения.
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Как сообщали новости "Сегодня", ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что вероятность нападения России на Украину будет особенно высокой до середины сентября, когда агрессор будет проводить основную фазу масштабных учений "Запад-2021".

В свою очередь главнокомандующий ВСУ генерал-майор Валерий Залужный заявил, что наша армия готова отразить полномасштабное вторжение противника.

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