Українська
$ 28,21
33,28
  1. Последние новости Украины

Есть три варианта. У Зеленского рассказали, как украинцы получат вакцину от COVID-19

12 октября, 16:28

Денис Беспалов Денис Беспалов

Возможно, препарат будут производить на территории нашей страны

Украинские власти разрабатывают несколько вариантов, как обеспечить население страны вакциной от коронавируса.

Реклама

Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, один из вариантов – производство вакцины на территории страны: "если тем компаниям подойдут наши производственные мощности, такая вакцина скорее всего попадет в Украину".

Второй вариант, закупка вакцины у стран ЕС – у тех государств, где будет избыток вакцин – в настоящий момент европейские страны активно бронируют большие партии вакцин, которые еще не поступили в продажу.

В тренде
В Черном море украинский флот отработал маневры с британским эсминцем

Читайте также: Российская вакцина для украинцев: в "Слуге народа" отреагировали на слова Качуры

Реклама

Третий путь, по его словам – это получении вакцины по партнерским программам (скорее всего, речь идет в глобальной инициативе Всемирной организации здравоохранения по обеспечению равного доступа к будущей вакцине от COVID-19).

Ранее в Минздраве сообщили, что Украина может получить миллионы бесплатных доз вакцины от коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

вакцина Украина коронавирус
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Погода начнет портиться: синоптики дали прогноз на начало недели (карта)
Погода начнет портиться: синоптики дали прогноз на начало недели (карта)Украина
В Украине назвали профессии будущего: на кого учиться, чтобы не остаться без работы
В Украине назвали профессии будущего: на кого учиться, чтобы не остаться без работыБизнес
Ужесточение карантина: МОН предложило новые даты каникул и дистанционное обучение в вузах
Ужесточение карантина: МОН предложило новые даты каникул и дистанционное обучение в вузахУкраина
Степанов назвал регионы, где осталось мало мест в больницах
Степанов назвал регионы, где осталось мало мест в больницахУкраина
В Украине могут выборочно ужесточить карантин: список изменений
В Украине могут выборочно ужесточить карантин: список измененийУкраина
Зеленский понравился британцам: в ОПУ рассказали о реакции местных СМИ
Зеленский понравился британцам: в ОПУ рассказали о реакции местных СМИПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять