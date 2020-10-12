Есть три варианта. У Зеленского рассказали, как украинцы получат вакцину от COVID-19

Возможно, препарат будут производить на территории нашей страны

Украинские власти разрабатывают несколько вариантов, как обеспечить население страны вакциной от коронавируса.

Реклама

Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, один из вариантов – производство вакцины на территории страны: "если тем компаниям подойдут наши производственные мощности, такая вакцина скорее всего попадет в Украину".

Второй вариант, закупка вакцины у стран ЕС – у тех государств, где будет избыток вакцин – в настоящий момент европейские страны активно бронируют большие партии вакцин, которые еще не поступили в продажу.

В тренде В Черном море украинский флот отработал маневры с британским эсминцем

Читайте также: Российская вакцина для украинцев: в "Слуге народа" отреагировали на слова Качуры

Реклама

Третий путь, по его словам – это получении вакцины по партнерским программам (скорее всего, речь идет в глобальной инициативе Всемирной организации здравоохранения по обеспечению равного доступа к будущей вакцине от COVID-19).

Ранее в Минздраве сообщили, что Украина может получить миллионы бесплатных доз вакцины от коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама