Есть угроза огромных лавин! Спасатели предупредили об опасности в Карпатах

В ближайшие дни советуют воздержаться от походов в горы

В горах в ближайшие дни будет опасно. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Карпатах объявили штормовое предупреждение на ближайшие дни. Там значительно усложнятся погодные условия.

Об этом сообщила на Facebook-странице Снеголавинная ситуация в Украинских Карпатах.

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Значительная снеголавинная опасность (3 уровень), в связи с интенсивным приростом снежного покрова, удержится:

8 декабря – на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей.

"Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин. Настоятельно рекомендуем воздержаться от походов на высокогорья!", – предупреждают спасатели.

Умеренная снеголавинная опасность (2 уровень), ожидается:

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8 декабря – на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области, в среднегорье Львовской области.

9 декабря – на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

Низкая снеголавинная опасность (1 уровень), ожидается:

9 декабря – в среднегорье Львовской области.

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Погода в Украине

В среду, 8 декабря, в Украине прогнозируется холодная погода. Временами ожидаются осадки.

Снег прогнозируют в Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской областях, а мокрый снег будет дождь в Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Сумской областях. Ожидается дождь на территории Черкасской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Херсонской областей, а также в Крыму. В остальных регионах будет облачно. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

На Западе столбики термометров будут колебаться от -4 до +1 градуса. На востоке следует ожидать 6-9 градусов тепла.

В северных регионах – от -3 до +9 градусов. На юге будет 7-12 градусов тепла.

В Киеве прогнозируют мокрый снег с дождем, -2-0 градусов, а в Симферополе будет дождь, +10-12 градусов.

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