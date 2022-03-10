Есть угроза транспортировке газа в Европу: военные РФ вторглись на объекты ГТС Украины

Оператор ГТС Украины сообщил о попытках российских военных и вооруженных группировок самопровозглашенной "ЛНР" попасть на территорию объектов ГТС.
Об этом заявили в пресс-службе Оператора ГТС Украины в Facebook.
Оккупанты пытаются попасть на территорию компрессорных станций "Новопсков" (Луганская область) и "Купянск" (Харьковская область), а также осуществить вмешательство в работу объектов ГТС.
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"Вмешательство в технологические процессы работы ГТС создает значительные риски для безопасности непрерывной транспортировки газа потребителям в Украине и Европе и может привести к технологической катастрофе в регионе", – говорится в заявлении украинского оператора в четверг утром.
Требования ОГТС
Из-за этого Оператор ГТС Украины требует, чтобы военные и вооруженные группировки немедленно покинули территории компрессорных станций и прекратили попытки влиять на работу ГТС.
О чрезвычайной ситуации и сложившейся угрозе сообщили правоохранителям, уполномоченным органам государственной власти, а также ПАО "Газпром", который выступает заказчиком услуги транспортировки газа по территории Украины в Европу.
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