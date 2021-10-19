Есть угроза? В Одессе проверяют информацию о массовом минировании

В Одессе днем 19 октября сообщили о минировании нескольких объектов. На место выехали правоохранители и профильные службы.
Об этом сообщает пресс-служба полиции и Telegram-канал "Новини.LIVE Odesa".
Что "заминировали"?
Поступила информация о минировании:
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- Центра оказания административных услуг на улице Косовской в Одессе,
- объекта инфраструктуры в Одессе,
- объекта инфраструктуры в Южном.
Известно, что из Центра оказания админуслуг вывели всех посетителей и работников. Там проверяют помещения на наличие взрывоопасных предметов. Работают кинологи, взрывотехники и подразделения полиции.
Также правоохранители выехали на инфраструктурные объекты. Полиция получила информацию об угрозе взрыва.
Наказание за ложное сообщение о минировании
В последнее время в Украине ложные "минирования" – не редкость. В Криминальном кодексе для "шутников" предусмотрено строгое наказание.
Так, согласно украинскому законодательству, за ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности грозит до 8 лет тюрьмы.
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