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Есть угроза? В Одессе проверяют информацию о массовом минировании

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
19 октября, 15:23
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Сегодня поступило сообщение о минировании двух объектов в городе, а также в Южном
В Одессе проверяют информацию о массовом минировании.
В Одессе проверяют информацию о массовом минировании. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Одессе днем 19 октября сообщили о минировании нескольких объектов. На место выехали правоохранители и профильные службы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции и Telegram-канал "Новини.LIVE Odesa".

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Что "заминировали"?

Поступила информация о минировании:

  • Центра оказания административных услуг на улице Косовской в Одессе,
  • объекта инфраструктуры в Одессе,
  • объекта инфраструктуры в Южном.

Известно, что из Центра оказания админуслуг вывели всех посетителей и работников. Там проверяют помещения на наличие взрывоопасных предметов. Работают кинологи, взрывотехники и подразделения полиции.

Также правоохранители выехали на инфраструктурные объекты. Полиция получила информацию об угрозе взрыва.

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Наказание за ложное сообщение о минировании

В последнее время в Украине ложные "минирования" – не редкость. В Криминальном кодексе для "шутников" предусмотрено строгое наказание.

Так, согласно украинскому законодательству, за ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности грозит до 8 лет тюрьмы.

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