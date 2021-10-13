Есть время до ноября: что грозит учителям без прививки

В Минздраве напомнили, что учителя должны обязательно вакцинироваться от COVID-19

Украинским учителям необходимо вакцинироваться / Коллаж "Сегодня"

Если в Украине до ноября педагоги не сделают прививку против COVID-19, то будут отстранены от работы на период карантина без сохранения заработной платы.

Об этом сообщает Минздрав.

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Обязательная вакцинация

Министр здравоохранения Виктор Ляшко напомнил, что педагоги включены в перечень профессий, которые должны обязательно вакцинироваться для полноценной работы.

"Вакцинация для педагогов является возможностью не только продолжать работать и предоставлять качественные знания ученикам. Речь идет о защите своей жизни, здоровья и безопасность детей ", – подчеркнул министр.

Осенние каникулы

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 12 октября поддержала предложение Минздрава, чтобы перенести осенние каникулы в учебных заведениях на 18 октября 2021 года.

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"Ситуация с заболеваемостью коронавирусной болезни ухудшается, в частности, каждый день у сотен детей обнаруживают COVID-19, а тысячи учеников вместе с учителями отправляют на изоляцию из выявлены случаи COVID-19", – пояснил Виктор Ляшко.

Массовая вакцинация сработает?

В Минздраве рассказали, что в Моршине Львовской области проводили эксперимент – массово вакцинировали население и проверяли, будут ли случаи коронавируса. В городе по крайней мере одной дозой привиты 72,4% жителей, полностью завершили вакцинацию двумя дозами – 66%.

В конце лета в Моршине не было зарегистрированных новых больных COVID-19. Последний случай заболевания был зафиксирован 20 июня.

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