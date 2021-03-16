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"Есть жертвы и разрушения": у Путина разразились враньем по Донбассу

16 марта, 15:20

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Пока боевики обстреливают мирных жителей и украинских военных, Козак придумал свою версию происходящего

Ситуация на Донбассе неспокойная, даже в Кремле признали эскалацию конфликта. Вот только заместитель главы администрации президента РФ (куратор по Украине) Дмитрий Козак во всем обвинил украинских военных.

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Об этом он рассказал в интервью Интерфаксу.

"Обострение действительно есть", – сказал он.

Козак открестился от заявлений украинской стороны, что это боевики сорвали перемирие и регулярно обстреливают позиции украинской армии, в том числе и из запрещенного вооружения. Он считает, что Киев "до неузнаваемости искажает информацию" по созданию видимости обстрелов со стороны боевиков.

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Представитель Кремля утверждает, что якобы с ноября прошлого года частота и количество обстрелов со стороны ВСУ увеличились. Вдобавок Козак выдал фейк, что якобы из-за обстрелов украинскими военными "есть жертвы среди мирных жителей и многочисленные разрушения жилых домов и гражданской инфраструктуры". При этом он уверяет, что боевики соблюдают режим тишины и открывают только огонь в ответ.

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"Вести содержательный диалог с представителями Донбасса (боевиками) о будущих условиях мирного сосуществования этой территории в составе Украины, как того требуют Минские соглашения, официальный Киев традиционно отказывается", – заявил Козак.

Оно и неудивительно, поскольку официальный Киев не раз заявлял о неприемлемости переговоров с боевиками, поскольку ими управляет Россия как сторона конфликта.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее в Трехсторонней контактной группе рассказывали, почему сложно закончить войну на Донбассе. Представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Александр Мережко объяснял, в каком случае закончится российская агрессия против Украины.

В свою очередь посол Германии в Украине Анка Фельдгузен тоже выражала мнение, что Россия не хочет завершать войну против Украины.

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Россия Донбасс Дмитрий Козак
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