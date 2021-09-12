Эстония друг Украины, а им свойственно прощать ошибки. Яценюк о скандальном заявлении президента Кальюлайде

Если бы такие настроения доминировали раньше, то декларация Веллеса о непризнании оккупации Эстонии, Латвии и Литвы осталась бы только на бумаге

По словам Яценюка, друзьям свойственно прощать ошибки

Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк прокомментировал заявление президента Эстонии Керсти Кальюлайд о "световых годах к вступлению Украины в ЕС", которую уже распространяют пропагандисты.

Об этом он написал в Facebook.

"Если бы во время советской оккупации доминировали настроения, что Эстония станет свободной страной в световые годы, то декларация Веллеса о непризнании оккупации Эстонии, Латвии и Литвы осталась бы только на бумаге", – написал он.

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По его словам, так как Эстония друг Украины, то им следует прощать ошибки. Но ошибками друзей пользуются враги.

"Мы адекватные люди и понимаем, что это не произойдет завтра. Но это наш выбор и наше стремление. Путь сложный и долгий. Но единственно верный и праведный", – подчеркнул Арсений Яценюк.

Он обратил внимание, что декларация Веллеса о непризнании оккупации Эстонии, Латвии и Литвы, которую США приняла в 1940 году помогла Эстонии стать независимой.

"Наши братья завоевали свою независимость. Как и мы. И Независимость завоевали, и защитили ее, и в ЕС вступим. Только тот, кто идет и борется, – достигает и побеждает. Вместе мы только сильнее", – написал Арсений Яценюк.

Копенгагенские критерии для членства в ЕС

Географические критерии: страна должна располагаться на Европейском континенте.

Политические критерии: демократия, верховенство права, права человека, уважение и защита прав меньшинств должны быть приоритетом для государства.

Экономические критерии: требуется, чтобы страны-кандидаты имели функционирующую рыночную экономику и их производители могли справиться с конкурентным давлением в рамках ЕС.

Законодательные критерии: все потенциальные члены должны привести свои законы в соответствие с принципами европейского права, формировавшимися на протяжении всей истории ЕС.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно президент Эстонии говорила о перспективах членства Украины в НАТО. Она указала на главную нашу проблему, которая мешает интеграции в Альянс.

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Напомним, в мае президент Владимир Зеленский и премьер-министр Эстонии Кая Каллас подписали в Киеве Совместное заявление о поддержке вступления Украины в Евросоюз.