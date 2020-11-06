"Эта тема обсуждается": Шмыгаль рассказал о карантине выходного дня

Правительство вместе с экспертами пока только обсуждает возможность введения карантина выходного дня, но решения на данный момент нет. Точно не планируется введение полного локдауна в Украине. Об этом заявил во время выступления в Верховной Раде премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Правительство больше нацелено на усиление ответственности за нарушение карантина.

"Правительство не рассматривает сейчас введение тотального карантина. Министерство здравоохранения рассматривает возможность введения дополнительных ограничений на определенный период для разрыва цепочки заболеваемости. Но это не будет полный и постоянный запрет. Например, мы говорим про усиление ответственности за неношение масок, в частности повышение штрафов", – сказал Шмыгаль.

Также глава правительства прокомментировал ситуация с так называемым карантином выходного дня.

"Эту тему обсуждают на уровне разных рабочих групп (с участием) экспертов, общества. Если мы подойдем к этому решению, Минздрав отдельно и детально проинформирует и проконсультируется с депутатами и научными учреждениями", – сказал премьер.

Отметим, что сегодня правительство может принять решение об усилении карантинных ограничений. Ранее мы писали, как будут работать детсады и школы в случае ужесточения карантина, а также как изменится работа ТРЦ.

Видео: Сегодня

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