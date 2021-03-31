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Эти "туристы" пришли в Крым и на Донбасс: Украина вышла из еще одного соглашения с РФ

31 марта, 14:22

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Сотрудничество в туристической сфере со страной-агрессором невозможно и нет перспектив его возобновления

Кабинет министров прекратил действие очередного соглашения между Украиной и Россией. На этот раз о сотрудничестве в сфере туризма. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства.

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В пояснительной записке к постановлению отмечается, что в связи с вооруженной агрессией РФ против Украины сотрудничество в туристической сфере со страной-агрессором невозможно и даже нет перспектив его возобновления.

В свою очередь министр культуры и информационно политики Александр Ткаченко отметил в Telegram, что документ был подписан еще в 1999 году.

"С тех пор сменилось немало. В частности, РФ слишком увлеклась исполнением статьи 4 настоящего соглашения: о том, что стороны будут поощрять организованный групповой, индивидуальный туризм и даже специализированные группы. Эти групповые, индивидуальные и специализированные "туристы" без спроса пришли в Крым и на Донбасс и начали уничтожать нашу культуру, архитектуру, экономику, язык. Уносить жизни людей", – написал чиновник.

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Министр считает, что это будет поводом еще больше сфокусироваться на внутреннем украинском туризме.

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Напомним, ранее Украина вышла из соглашения о Межправительственной фельдъегерской связи и Протокола о внесении поправок в соглашение о Межправительственной фельдъегерской связи.

А месяцем ранее страна вышла из договора о совместной антимонопольной политике стран СНГ.

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Россия туризм Украина соглашение Кабинет министров Александр Ткаченко

Источник: Сегодня

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