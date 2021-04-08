Эти войска не для Донбасса: расследователи CIT о военном лагере РФ вблизи Украины

Новый военный лагерь РФ вблизи Украины не предназначен для вторжения на Донбасс, а может быть использован для нападения на Украину с другого участка границы. Такое мнение высказал в комментарии телеканалу "Украина 24" представитель группы расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) Кирилл Михайлов.
По его словам, по состоянию на 6 апреля в этом лагере находились 623 единицы боевой техники.
"Это уже достаточно серьезные силы, сравнимые с отдельными лагерями, которые мы наблюдали в 2014-15 годах", – сказал Михайлов.
Он подчеркнул, что этот лагерь достаточно мобильный и в любой момент может перебазироваться и оказывать давление самим фактом своего присутствия.
"Есть вероятность, что он может быть переброшен ближе к границе … Что больше всего в этом лагере беспокоит, что Воронежская область не граничит с т.н. "ДНР" и "ЛНР", а исключительно с подконтрольной Украине частью Луганской области. Эти войска вряд ли предназначены для того, чтобы зайти на Донбасс и подкрепить боевиков", – объяснил он.
Михайлов добавил, что эти войска могут быть применены только для нападения на свободную территорию Украины, если будет принято такое решение.
Тем временем Россия начала масштабную проверку своих войск. Как сообщали новости "Сегодня", масштабные учения пройдут в ряде регионов страны – от границ с Украиной и аж до Камчатки.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк