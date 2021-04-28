Українська
$ 27,77
33,56
  1. Последние новости Украины

"Это агрессивный курс". Реакция НАТО на деэскалацию агрессии РФ на Донбассе

28 апреля, 02:16

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Союзники по НАТО подтвердили мощную политическую поддержку Украины, сказал Столтенберг

В НАТО продолжают следить за ситуацией вокруг наращивания сил на границе с Украиной и отмечают снижение напряженности с Россией.

Реклама

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает "Укринформ".

"Мы ожидаем, что Россия завершит все военные наращивания в Украине и вокруг нее. Мы также ожидаем, что Россия присоединится, по доброй воле, к политическому процессу, потому что только посредством переговоров и политического процесса мы можем найти политическое долговременное решение", – сказал он.

Столтенберг также отметил, что союзники по НАТО подтвердили мощную политическую поддержку Украины. Они будут продолжать помогать Украине в осуществлении реформ, в модернизации институтов по безопасности и обороне.

В тренде
В Украине начали вакцинировать людей от 65 лет: два способа записаться

По его словам, то, что происходило вокруг Украины в течение нескольких прошедших недель, отражает агрессивный курс России, который наблюдается уже много лет.

Реклама

Напомним, ранее в этом месяце в Брюсселе состоялось внеочередное заседание комиссии Украина-НАТО, на котором обсуждали провокационное поведение России на границе с Украиной и в оккупированном Крыму.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Украина закрывается на локдаун: какие регионы ввели карантин и что там запрещено (обновлено)
Украина закрывается на локдаун: какие регионы ввели карантин и что там запрещено (обновлено)Украина
Весенняя метель накрыла Киевскую область (фото)
Весенняя метель накрыла Киевскую область (фото)Другие новости
Сколько будет стоить газ в мае: трейдеры дали украинцам ответ (обновлено)
Сколько будет стоить газ в мае: трейдеры дали украинцам ответ (обновлено)ЖКХ
Как будем праздновать Пасху – введут ли локдаун и в каких городах ужесточат карантин (обновлено)
Как будем праздновать Пасху – введут ли локдаун и в каких городах ужесточат карантин (обновлено)Украина
Забыли взять на прогулку: в Запорожье ребенок выпал со второго этажа детсада (обновлено)
Забыли взять на прогулку: в Запорожье ребенок выпал со второго этажа детсада (обновлено)Запорожье
Доллар и евро резко упали после скачка вверх: курс валют
Доллар и евро резко упали после скачка вверх: курс валютФинансы

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять