"Это безопасность в нашем регионе": Зеленский о членстве Украины в НАТО

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится стать членом НАТО. Это, по его словам, может сохранить нашу страну.

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Об этом глава государства заявил в интервью "BBC Украина".

"Честно говоря, мы уже стали партнерами НАТО с расширенными возможностями. Мы идем в НАТО. НАТО – это безопасность в нашем регионе. Мы это понимаем, поэтому да, у нас мощная армия, у нас армия в 200 000, мы обновляем технику, но этого мало", – сообщил Зеленский.

Президент отметил, что единственный шанс не потерять Украину – это ее поддерживать.

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"А членство в НАТО – это очень важный сигнал Российской Федерации, это самая важная поддержка", – добавил он.

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Напомним, ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что вступление Украины в НАТО возможно даже в условиях российской агрессии. Конфликты не мешали некоторым нынешним членам Альянса вступить в этот союз.

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