Это будет большой прорыв – Зеленский анонсировал запуск программы безналичных расчетов cashless

Министерство цифровой трансформации работает над запуском программы безналичных расчетов cashless. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления в Стэнфордском университете в США, сообщает пресс-служба Офиса президента, в пятницу, 3 сентября.
"Мы разрабатываем с министром программу cashless, я думаю, это будет большой прорыв, это будет большое сопротивление, но самое главное – результат и желание этого", – сказал Зеленский.
Напомним, летом в Украине ввели режим paperless. Госструктуры обязали предоставлять публичные услуги также и в электронной форме, а гражданам упростили получение услуг от государства.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в ходе официального визита в Соединенные Штаты также встретился с гендиректором американской компании Apple Тимом Куком.
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