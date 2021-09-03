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Это будет большой прорыв – Зеленский анонсировал запуск программы безналичных расчетов cashless

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор раздела Власть
3 сентября, 13:35
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Проектом уже занимается Министерство цифровой трансформации
Зеленский: в Украине заработает система безналичных расчетов cashless. Фото: коллаж "Сегодня"
Зеленский: в Украине заработает система безналичных расчетов cashless. Фото: коллаж "Сегодня"

Министерство цифровой трансформации работает над запуском программы безналичных расчетов cashless. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления в Стэнфордском университете в США, сообщает пресс-служба Офиса президента, в пятницу, 3 сентября.

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"Мы разрабатываем с министром программу cashless, я думаю, это будет большой прорыв, это будет большое сопротивление, но самое главное – результат и желание этого", – сказал Зеленский.

Напомним, летом в Украине ввели режим paperless. Госструктуры обязали предоставлять публичные услуги также и в электронной форме, а гражданам упростили получение услуг от государства.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в ходе официального визита в Соединенные Штаты также встретился с гендиректором американской компании Apple Тимом Куком.

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