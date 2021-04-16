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Это была сознательная атака: Данилов о крушении самолета МАУ над Ираном

16 апреля, 21:09

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В ночь крушения Иран пытался создать ситуацию для предотвращения эскалации конфликта с США, считает секретарь СНБО

Самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который был сбит в небе над Ираном в январе 2020 года, могли сбить преднамеренно.

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Об этом свидетельствует отказ Ирана от предоставления Украине полного доступа к расследованию обстоятельств крушения самолета авиакомпании МАУ, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью канадскому изданию Globe and Mail.

"Это была сознательная атака", – сказал Данилов.

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Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заверил, что его политическая фракция не имела отношения к тому, что произошло с рейсом МАУ.

"Я прямо спросил у своего коллеги: "Почему вы это сделали? Он мне очень честно ответил, что они не были заинтересованы в сбивании самолета, но Иран – это страна, где существуют различные группы влияния", – сказал он.

По мнению Данилова, в ночь на 8 января 2020 года Иран пытался создать ситуацию для предотвращения эскалации конфликта с США.

Напомним, что пассажирский лайнер МАУ, на борту которого находились 176 человек, в том числе 11 украинских граждан, был сбит во время вылета из Тегерана в Киев в январе 2020 года. Ответственность за случившееся взяли на себя иранские военные, объяснив это ошибкой и назвав виновным оператора ракетной системы, который якобы нарушил правила ведения огня "без получения разрешения".

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Иран СНБО МАУ Алексей Данилов
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