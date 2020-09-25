"Это были лучшие учения": офицер армии США похвалил украинских военных

Украинские военные показывают себя с наилучшей стороны на совместных с американцами учениях Rapid Trident-2020. Соруководитель учений с американской стороны полковник армии США Майкл Хансон отметил высокий уровень подготовки нашей армии.

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Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

В американской армии отмечают, что бойцы ВСУ достигли высоких стандартов.

"Хочу подчеркнуть, что есть уже устоявшиеся доктрины и стандарты, которые определены для Вооруженных сил Украины и других военных формирований, согласно которым проводится оценка действий подразделений. Стоит сказать, что во время планирующих конференций мы вместе с нашими партнерами согласовали те руководящие документы, которые будут использоваться для сил и средств, привлекаемых к учениям. Также хочу отметить, что представители ВСУ и других военных формирований сделали все очень хорошо для того, чтобы достичь этих высоких стандартов. Они достигли высоких результатов и проявили себя как хорошая команда. Это лучшие учения, в которых я принимал участие", – сказал Майкл Хансон.

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Видео: facebook.com/UkrainianLandForces

Напомним, в Украине сейчас проходят крупные военные учения "Объединенные усилия-2020" и подходят к концу Rapid Trident-2020. Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев рассказывал о легенде учений. ВСУ тренируются отражать потенциальное вторжение России.

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А во Львовской области элитный спецназ ВСУ десантировался с самолетов США. Силы спецопераций отработали безпарашютное десантирование с конвертопланов Bell V-22 Osprey.

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