Українська
$ 27,87
32,94
  1. Последние новости Украины

Это доказывает, что вакцина работает: сколько украинцев пережили "побочки" Covishield

25 марта, 10:02

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В Европе официально признали, что препараты компании AstraZeneca абсолютно безопасны

В Украине вакцинировали уже более 150 тысяч человек и зафиксировано почти 600 случаев побочных эффектов. При этом в Минздраве уверяют, что это доказывает действенность препарата Covishield. Об этом заявил на брифинге замминистра здравоохранения Игорь Иващенко.

Реклама

Он отметил, что, согласно данным Европейского медицинского агентства, вакцина компании AstraZeneca безопасна и эффективная и что нет доказательств взаимосвязи прививок с появлением тромбов.

"На сегодняшний день было зафиксировано 587 легких случаев побочных реакций на применение вакцины. Речь идет о головной боли, временном повышении температуры, слабости. Это предусмотренные реакции и побочные эффекты при применении вакцины, которые доказывают то, что вакцина работает, а организм готовит иммунный ответ", – сказал Иващенко.

Также в Украине были зафиксированы три случая, когда пациентам после вакцинации необходима была помощь врачей.

Ранее мы подробно рассказывали, какие побочные реакции могут быть после прививки препаратом Covishield.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

вакцинация вакцина Covishield побочный эффект

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украина закрывается на локдаун: какие регионы ввели карантин и что там запрещено
Украина закрывается на локдаун: какие регионы ввели карантин и что там запрещеноУкраина
Трейдеры сорвали джентльменский уговор с Кабмином: почему на АЗС дорожает бензин
Трейдеры сорвали джентльменский уговор с Кабмином: почему на АЗС дорожает бензинЭкономика
Конец деньгам под матрасом – украинцев заставят отнести сбережения в банк
Конец деньгам под матрасом – украинцев заставят отнести сбережения в банкЭкономика
Так себе весна – украинцев снова ждет мороз и снег: синоптик уточнила прогноз
Так себе весна – украинцев снова ждет мороз и снег: синоптик уточнила прогнозУкраина
Небо черное от дыма: на Закарпатье пылали сразу несколько многоэтажек (фото и видео)
Небо черное от дыма: на Закарпатье пылали сразу несколько многоэтажек (фото и видео)Запад
Годовой тариф на газ для населения решил вернуть
Годовой тариф на газ для населения решил вернуть "Нафтогаз"ЖКХ

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять