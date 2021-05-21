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Желающих уже вдвое больше. Что происходит с вакцинацией от COVID-19 в Украине

21 мая, 10:43

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Несколько месяцев назад получить прививку хотели примерно 30% украинцев – сейчас ситуация изменилась

Фото: REUTERS/Evgeny Kozyrev

Фото: REUTERS/Evgeny Kozyrev

Вакцинация в Украине пока идет достаточно медленными темпами, однако в сравнении с началом вакцинальной кампании количество желающих получить прививку увеличилось. Об этом сказал во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Он поблагодарил депутатов, особенно мажоритарщиков, которые на своем примере показали украинцам, как нужно подходить к вопросу вакцинации, объясняли людям важность прививок и собственным примером вдохновляли на вакцинацию.

"В начале года по разным социологическим опросам около 30, максимум 40% граждан Украины были готовы делать прививки. Апрельский опрос от ЮНИСЕФ показал, что уже 63% граждан Украины готовы вакцинироваться. Я считаю, это достижение для нас", – сказал Шмыгаль.

Напомним, 20 мая Рада назначила Виктора Ляшко министром здравоохранения. При этом сам новоиспеченный министр уже дал громкое обещание – вакцинировать 5 миллионов украинцев за лето.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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