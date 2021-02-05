"Это информационный яд": в МВД прокомментировали закрытие трех каналов

Министр внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал санкции против телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne.

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Как сказал он в эфире "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина", что всегда был готов к такому решению СНБО.

"И пусть тот, кто говорит, что у нас ущемляется свобода слова, когда закрываются пропагандистские каналы, я хочу каждому из вас напомнить, что свобода слова – это не свобода пропаганды агрессора. Это информационный яд, который попадает каждому из нас в голову, поэтому для меня, такое решение СНБО – то, к чему я всегда был готов и за что всегда выступал", – сказал министр.

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