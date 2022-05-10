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Это историческое союзничество демократий в противостоянии диктаторским режимам – Арсений Яценюк о ленд-лизе

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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10 мая, 11:02
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Сила американского оружия в руках украинских защитников приведет к краху российского диктатора, заявил экс-премьер
Арсений Яценюк прокомментировал подписание ленд-лиза для Украины. Фото: facebook.com/pressOKzahid, facebook.com/yatsenyuk.arseniy. Коллаж: Сегодня
Арсений Яценюк прокомментировал подписание ленд-лиза для Украины. Фото: facebook.com/pressOKzahid, facebook.com/yatsenyuk.arseniy. Коллаж: Сегодня

Премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк прокомментировал долгожданное событие – подписание американским президентом Джозефом Байденом закона о ленд-лизе для Украины. Это свидетельство исторического союзничества демократий в противостоянии диктаторским режимам, написал Арсений Яценюк. Facebook.

"Сила американского оружия в руках украинских защитников приведет к изгнанию оккупанта, быстрому освобождению Украины и краху российского диктатора", – уверен экс-премьер.

Арсений Яценюк поблагодарил американского народа, президента США Джо Байдена и всех американских друзей за этот исторический шаг. Он отметил, что Украина получит от США по упрощенным процедурам необходимую военную и другую помощь на миллиарды долларов.

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"Этот акт – свидетельство исторического союзничества демократий в противостоянии людоедским диктаторским режимам", – подчеркнул Арсений Яценюк.

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Непокоренные
Наталья Степановна Гошта – 96-летняя женщина из Ровенской области стала "Почетным волонтером Украины". Она помогает украинским защитникам, а сейчас в своем доме приютила семью из Мариуполя. В 1942-м ее, 17-летнюю девушку, вывезли на работы в нацистскую Германию. В 1945-м пешком вернулась в родное село. А сейчас, в дни памяти и победы над фашизмом, говорит: "Пережила Гитлера – переживу и Путина!"
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