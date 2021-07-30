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Это международное преступление: Елена Зеленская в день противодействия торговле людьми обратилась к украинцам

30 июля 2021 18:08

Виктория Барановская Виктория Барановская

Первая леди отметила, что в предотвращении преступления важны совместные действия общества и государства

Мир должен уделять внимание этой важной теме не только раз в год - 30 июля, а каждый день / Фото: коллаж "Сегодня"

Мир должен уделять внимание этой важной теме не только раз в год - 30 июля, а каждый день / Фото: коллаж "Сегодня"

Первая леди Украины Елена Зеленская во Всемирный день борьбы с торговлей людьми напомнила о том, насколько важно ставить вопрос противодействия рабству как на глобальном, так и на государственном уровне.

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Об этом она написала в Facebook.

Первая леди напомнила, что торговля людьми – это международное преступление, в предотвращении которого важны совместные поступки и действия.

"Все мы должны быть бдительными и осведомленными в том, что происходит. И уделять внимание этой важной теме не только раз в год – 30 июля, а каждый день. Помните о собственном достоинстве, здоровье и ценность своей жизни", – написала она.

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По ее словам, ни мир, ни государство, ни каждый человек не может оставаться равнодушным к правам и свободам человека.

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Ранее мы сообщали, что в Херсонской области разоблачили так называемый реабилитационный центр для алко- и наркозависимых. Подозревается, что пациенты, которые туда приходили, попадали в трудовое рабство.

Напомним, что в Харьковской области задержали пенсионера, который вербовал бездомных для принудительного труда.

Кроме того, во Львовской области и на Прикарпатье освободили 51 человека с псевдореабилитационных центров. В заведениях обещали лечить алко- и наркозависимых, но вместо помощи отбирали мобильные и заставляли работать на собственников.

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